Заботливый Александр Овечкин играет с подросшим сыном

Накануне супруга спортсмена Анастасия Шубская опубликовала на своей странице в социальной сети "Твиттер" новое видео. На записи показано, как ее возлюбленный играет с их ребенком.
Сначала малыш лазил по спине отца, потом Александр схватил его и начал прикусывать живот, от чего Сережа залился веселым смехом. После этого маленький смельчак сел к родителю на спину, и тот стал катать его по комнате.
Напомним, что Сережа родился в прошлом году 18 августа, в 09:30 по североамериканскому восточному времени во Флориде. Наследнику дали имя в честь старшего брата хоккеиста, который погиб больше десяти лет назад в автокатастрофе.
Alex Ovechkin (@ovi8) playing with Ovi Jr. is too cute. ❤️— NHL (@NHL) 18 декабря 2019 г.
(�� IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/2ojRoUylfL
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