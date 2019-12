Заботливый Александр Овечкин играет с подросшим сыном

Накануне супруга спортсмена Анастасия Шубская опубликовала на своей странице в социальной сети "Твиттер" новое видео. На записи показано, как ее возлюбленный играет с их ребенком.

Сначала малыш лазил по спине отца, потом Александр схватил его и начал прикусывать живот, от чего Сережа залился веселым смехом. После этого маленький смельчак сел к родителю на спину, и тот стал катать его по комнате.

Напомним, что Сережа родился в прошлом году 18 августа, в 09:30 по североамериканскому восточному времени во Флориде. Наследнику дали имя в честь старшего брата хоккеиста, который погиб больше десяти лет назад в автокатастрофе.

