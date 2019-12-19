Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп

Веронике Жилиной всего 11 лет, однако она подает большие надежды. Юная фигуристка уже исполняет сложные элементы, а в этот раз поразила поклонников одним из сложнейших.
Четверной тулуп, который девочка исполнила во время тренировки, покорил сердца фанатов. Стоит заметить, что в столь раннем возрасте до нее никто не выполнял этот элемент. Отрывок с репетиции номера появилась на странице в социальной сети "Инстаграм", посвященной Веронике.
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