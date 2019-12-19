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Лучшие новогодние представления для детей и взрослых

Фото: пресс-служба Киноелки на Мосфильме
Новый год уже на пороге. Это самый любимый праздник россиян, который непременно стоит отмечать весело, ярко и интересно. Для жителей и гостей столицы приготовлено множество прекрасных праздничных шоу и елок, которые порадуют как детей и их родителей. Тематики представлений самые разные, от науки и искусства кинематографа до всеми любимых сказочных историй. О том, куда можно сходить всей семьей, чтобы незабываемо провести время – читайте в ежегодном обзоре "Дни.ру".
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Новогоднее представление на киностудии "Мосфильм"

Когда: с 21 декабря по 7 января

Где: Мосфильм

Цена: от 600 до 4500 рублей. Подарок – 650 рублей.

Киноелка на Мосфильме. Фото: Пресс-служба

"Киноелка на Мосфильме" – это яркое запоминающееся музыкальное представление в стенах отечественной фабрики грез, готовящейся отметить свое 125-летие. Гостей ждут настоящие кинопавильоны, выставка раритетных кинокамер, костюмы и арт-пространство "Рождественская деревня" с почтой Деда Мороза, кинобуфетом, аквагримом, аниматорами, интерактивной выставкой от музея занимательных наук и мастер-классами. Команда создателей, обладателей престижных наград, приготовила абсолютно новое представление. Поэтому даже те, кто уже был на Киноелке в предыдущие годы, могут смело идти еще раз, ведь их ждет совершенно уникальная программа.

Будет представлена постановка в жанре мультимедийного музыкального театра. В центре сюжета – главный зимний волшебник и легендарные братья Люмьер, изобретатели кинематографа. При подготовке к празднику им предстоит столкнуться с трудностями, преодолеть которые помогут зрители. Спектакль будет насыщен спецэффектами – лазерной графикой, дымами, пневмофейерверком и масштабными светодиодными экранами. Также в рамках сценического действа зрители увидят самый первый в истории кинофильм "Прибытие поезда". Традиционно "Киноелка на Мосфильме" проводится при содействии благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!". На этот раз звездную компанию ей составит известный актер Станислав Дужников и шоумен Дмитрий Хрусталев.

День рождения Деда Мороза 

Когда: c 21 декабря по 7 января

Где: Крокус Сити Холл

Цена: от 295 рублей. Подарок – 890 рублей.

День рождения Деда Мороза. Фото: Пресс-служба

В "Крокус Сити Холле" Дед Мороз приглашает на грандиозный бал по случаю своего юбилея. Ему исполняется 1000 лет. Гости окажутся на борту огромного корабля-амфибии, который одинаково хорошо плавает в океане и бороздит космическое пространство. Зрители узнают тайну появления Деда Мороза и Снегурочки на Земле, а заодно смогут поиграть с морскими обитателями, зайти в гости к подземным гномам, и слетать на другие планеты.

Ёлка в Крокусе поразит своей масштабностью: 300 артистов на сцене, 80 артистов в зрительном зале, задействовано 500 костюмов и 240 надувных предметов с которыми можно будет играть. Дети получат личное видеопоздравление от Деда Мороза, смогут сделать фото с любимыми героями мультфильмов и поучаствовать в бесплатном интерактивном шоу "Кругосветное путешествие" в Парке аттракционов неподалеку.

Спящая красавица. Легенда двух королевств  

Когда: 27 декабря – 7 января

Где: ДС Мегаспорт

Цена: от 1050 рублей

Фото: Спящая Красавица

Татьяна Навка представляет новое сказочное шоу на льду – мюзикл "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Специально для действа написана музыка при участии известных актеров. Знаменитая спортсменка покажет зрителям чудесную историю, знакомую каждому с детства, но в новом совершенно новом варианте. Это будет настоящее фантастическое представление, где героями будут любимые артисты и фигуристы. Атмосферу новогодней сказки создадут сверкающие огни гирлянд и елочных украшений в обрамлении загадочных декораций. Яркие костюмы и уникальные сценические решения поможет поверить в волшебство как детей, так и взрослых. Все это позволит зрителям почувствовать себя полноправными участниками завораживающего представления и заставят поверить, что магия и волшебство действительно существуют.

В шоу примет участие целая плеяда известных фигуристов. Вместе с Татьяной Навкой на лед выйдет сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании, непревзойденная Алина Загитова.

Фестиваль науки WOW!HOW? с шоу "Путешествие на СеРверный полюс"

Когда: 20-31 декабря и 2-6 января

Где: Большой зал Российской академии наук

Цена: от 790 рублей. Подарок – 790 рублей.

Фестиваль науки WOW!HOW? Фото: vk.com/festnauki

Известный фестиваль науки WOW!HOW? представляет абсолютно новое шоу "Путешествие на СеРверный полюс". Это отличный способ провести время не только весело, но и с пользой для ума. Гости станут полноправными участниками представления: на трех этажах Большого зала РАН будет работать дюжина научных лабораторий и интерактивных зон, где все желающие смогут почувствовать себя настоящими учеными.  И все это в обрамлении захватывающей истории о новогодних чудесах, настоящей дружбе и искусственном интеллекте.

Шоу включает в себя механические, химические, оптические и электрические научные демонстрации, яркие декорации и проекционные экраны с анимацией, современное свето-, видео– и аудио оборудование, рой дронов" и другие высокотехнологичные номера. Отвечает за все действо режиссерско-постановочная группа из лауреатов и номинантов премии "Золотая маска".

Русалочка. Параллельные миры 

Когда: 27 декабря – 6 января

Где: ДС "Динамо" на Водном стадионе

Цена: 600 – 3 000 рублей

Фото: Русалочка

Шоу "Русалочка. Параллельные миры" представляет многократная чемпионка России, Европы и мира по синхронному плаванию Мария Киселева, которое вот уже более 15 лет организует и продюсирует шоу и семейные спектакли на воде. Над новогодней программой работали талантливые сценаристы и режиссеры, композиторы и художники, декораторы и технические специалисты. А также, конечно, звезды мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, спортсмены-экстремалы на аквабайках, мастера трюковой акробатики, цирка и спортивной хореографии.

Зрители увидят в новом прочтении знаменитую сказку Г. Х. Андерсена, чей сюжет будет воплощен в трех стихиях: в воде, на суше и в воздухе. Шоу дополнят стихи и музыка, световой и проекционный дизайн, современные спецэффекты и красивые костюмы. Все это позволит публике погрузиться в волшебный мир сказки и почувствовать себя участниками невероятных событий. В ролях – профессиональные спортсмены и артисты.

Кибер-елка в Музее Восстания машин

Когда: 20 декабря – 8 января

Где: Музей Восстания машин

Цена: 1800 рублей 

Фото: пресс-служба

Самый футуристический и фантастический музей Москвы приглашает на новогоднее представление. Только здесь можно увидеть героев фантастических фильмов, выполненных в натуральную величину из металла. С 20 декабря посетители музея будут спасать Новый год. На этот раз беда пришла из космоса, с планеты Кибертрон. Лидер десептиконов Мегатрон похитил мешок с подарками Деда Мороза. Операцию по спасению Нового года возглавит супергерой – Космо-Мышка! Зрителей ждут удивительные приключения, полёт на другую планету и встреча с роботами-трансформерами.

Музей Восстания машин – это невероятное арт-пространство, посвященное робототехнике будущего. Здание музея в виде летающей тарелки расположено на Волгоградском проспекте. Снаружи гостей встречают гигантские герои кинофильма “Трансформеры”, а внутри их ждут 14 тематических залов и более 300 персонажей из самых известных современных фильмов – от Дарта Вейдера и Автоботов до Железного человека, Фредди Крюгера и Валли. Общий вес экспонатов достигает 70 тонн. Все экспонаты можно и нужно трогать, фотографироваться с ними.  

Внутри музея расположены зона аквагрима, аттракцион виртуальной реальности, инстабудка, сувенирный магазин,  автомат с памятными монетами. 

Новогодний кураж или сундук Деда Мороза

Когда: 21,22,27,28,29,30 декабря и 2 – 7 января

Где: Конгресс-центр им. Г.В.Плеханова

Цена: от 700 рублей. Подарок – 600 рублей

Фото: Новогодний кураж

Хрюша, символ уходящего года, не рад, что Новый год на пороге и ему не удастся остаться главным на празднике, и всеми силами пытается испортить общее веселье и помешать Деду Морозу исполнить желания детей. Но у Деда Мороза есть множество верных сказочных помощников. И главный из них – Веселый Заяц. Ему вместе с детьми предстоит вернуть праздник в волшебный лес, и встретить долгожданный Новый год.

Продолжительность мультимедийного спектакля 1час 15 мин. (включая интерактивную дискотеку в конце действия). За 1 час до начала мероприятия в фойе зала начинается анимационная программа с конкурсами и загадками от новогодних героев, встречей Деда Мороза и Снегурочки, праздничным хороводом и сюрпризами.

Фойе оборудовано несколькими тематическими фотозонами и специальными местами для аквагрима. Фотозоны и аквагрим включены в стоимость билета и предоставляются бесплатно.

Семейный мюзикл "Буратино"

Когда: c 28 декабря по 7 января

Где: Культурный центр "Москвич"

Цена: от 400 до 800 рублей 

Семейный мюзикл

В ярком мюзикле "Буратино" по мотивам книги Алексея Толстого роль Лисы Алисы исполняет звезда "Камеди вуман" Наталья Медведева.  В целом же это ультрасовременный ремейк знаменитого советского фильма "Приключения Буратино". Но постановка полна неожиданных сюрпризов: Карабас-Барабас здесь не просто доктор кукольных наук, а "эффективный менеджер", лиса Алиса и кот Базилио – мечтают покорить большую сцену, а старая черепаха Тортилла – джаз-дива. Зрителей ждет не только захватывающая история, но и динамичный "экшн" с интерактивами:  смешные погони за мыльными пузырями, невероятные трюки, танцы и знакомые душевные песни, которым сможет подпевать весь зал. Как отмечают создатели, данный мюзикл  возвращение к истокам театра – к шутовским балаганчикам, фастнахтшпилю, театру дель арте – но только  с обогащением старых традиций современным опытом.

Волшебная звезда желаний 

Когда: с 24 декабря по 7 января

Где: Концертный зал на Новом Арбате

Цена: от 900 до 2400 рублей. Подарки – 400 и 650 рублей.

Фото: Волшебная звезда желаний

"Волшебная звезда желаний" – новогоднее шоу, созданное детским писателем, поэтом и драматургом Андреем Усачевым и композитором, Народным Артистом России Максимом Дунаевским. В самом центре Москвы юных зрителей ждет яркое действо с масштабными декорациями, яркими костюмами, лазерным шоу и великолепной музыкой. А также интерактивная программа в фойе с играми и почтой Деда мороза. Как говорит, Максим Дунаевский: "Я счастлив участвовать в этом проекте и работать с командой профессионалов, которые дарят детям настоящее волшебство"

Ледовое шоу "Волшебник страны ОЗ"

Когда: с 30 декабря по 12 января

Где: ЦСКА Арена, Ледовый Дворец в "Парке Легенд"

Цена: от 1200 рублей

Волшебник страны ОЗ. Фото: Пресс-служба

Знаменитый Илья Авербух представляет новое грандиозное ледовое шоу "Волшебник страны ОЗ". Это гораздо больше, чем просто фигурное катание, это настоящее драматическое представление, с живым вокалом, музыкой и профессиональными артистами. Специально для постановки написан современный саундтрек и сшито множество оригинальных костюмов. На лед выйдет звезда фигурного катания Евгения Медведева.

Зрителей ждет история девочки Дороти и ее друзей: Тото, Страшилы, Железного дровосека и Трусливого Льва, которая будет рассказана по-новому, ведь Волшебник здесь будет самый настоящий. Отличная музыка, виртуозное фигурное катание, хитовые песни, цирковые номера и зрелищные декорации помогут полностью погрузиться в атмосферу новогоднего праздника.

Главная Елка ВДНХ

Когда: с 21 декабря по 10 января

Где: Дом культуры ВДНХ

Цена: от 1300 рублей

Фото: Главная елка ВДНХ

Дом культуры ВДНХ превратится в волшебный дворец, где обитают сказочные персонажи. Зрители увидят премьерный новогодний спектакль "Домовой в витрине" по мотивам сказки шведской писательницы Эльзы Бесков о маленьком домовом, который притворился куклой и случайно оказался в магазине игрушек. Это история о дружбе и приключениях, о взаимовыручке и семейных ценностях, о детских мечтах и новогоднем чуде, благодаря которым можно справиться со всеми трудностями и стать счастливым.

Перед началом спектакля в фойе Дома культуры юные гости примут участие в играх и мастер-классах: научатся играть на необычных ударных и перкуссионных музыкальных инструментах, в зоне перевоплощений сами сконструируют элементы праздничного костюма, окажутся в спальне домового, где можно вдоволь повеселиться в куче подушек и активно провести время с друзьями.

По окончании представления каждый получит новогодний подарок от Деда Мороза, который включает, в том числе, детский билет на бесплатное посещение утреннего сеанса на катке ВДНХ в будний день. Елка будет интересной и для родителей – они смогут посетить шоу-рум российских дизайнеров, открытие которого приурочено к Новому году. 

19 декабря 2019, 17:01

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