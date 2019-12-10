Назван способ спасти Россию от позорного допинг-скандала

Общественный деятель Артем Гиневский предложил решение острого для отечественного спорта вопроса. Он уверен, что с проблемой допинг-скандалов нужно бороться комплексно.

"Когда российских спортсменов лишают медалей, мешают выступать на международных соревнованиях, в том числе на олимпийских играх, это большая трагедия для каждого из них, их семей, а также для всей страны, для менеджмента спорта высоких достижений", – посетовал эксперт в беседе с "Дни.ру". Он считает, что нужно рассматривать ситуацию с трех сторон.

"Первое – нужно понять, какие ошибки были допущены в системе управления спортом, т.к. это не локальная ошибка человека, а системы в целом. Значит, система так работала, что привела наш олимпийский комитет к такой ситуации", – отметил Гиневский. Также, по его словам, надо проводить анализ текущего положения дел и принимать жесткие меры по изменению системы управления спорта высоких достижений.

Кроме того, общественный деятель убежден, что спорт без приема фармацевтических препаратов невозможен. "Когда ты тренируешься семь дней в неделю по четыре или десять часов, в зависимости от вида спорта, у тебя организм требует тех веществ, которые ты не можешь принимать с обычной едой. Это как стандарт", – высказался Гиневский.

"Все спортсмены, которые идут на высокие достижения, употребляют препараты. От них вообще отказаться невозможно.

Надо разобраться, какие вещества можно употреблять, какие нельзя", – полагает эксперт. Он добавил, что если на местах спортсменов подталкивают к употреблению допинга и закрывают на этого глаза, то вся спортивная система будет начинать гнить изнутри.

Результат, по словам Гиневского, окажется плачевным. "Приведет это к тому, что дети и их родители не будут хотеть заниматься спортом в России. Потому что спортом заниматься должно быть модно и уважаемо", – считает эксперт.

"А когда человек идет на такой риск, вся его судьба заточена на то, чтобы получить медаль для своей страны, из-за того, что руководство подставило спортсменов, ситуация переходит в уровень скандала. В решении данной ситуации надо принимать комплексный подход", – заявил собеседник "Дни.ру". Он уверен, что нужно учитывать политические, химические, репутационные аспекты, нужно встречаться с олимпийским комитетом и другими спортивными организациями, которые принимают решения, а также восстанавливать репутацию спортсменов, антидопинговых тестов и проб постепенно.

"Если этого не делать, все спортивные мероприятия впоследствии будут проходить без российских спортсменов", – заявил Гиневский.