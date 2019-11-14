Известный фигурист очернил группу Этери Тутберидзе

Накануне спортсмен высказался о знаменитом тренере Этери Тутберидзе. По его мнению, она является высококвалифицированным специалистом и настоящим профессионалом своего дела.
Однако есть у этого и отрицательные стороны. Например то, что многие считают Этери своим идолом – не только ученицы, но и некоторые болельщики.
"Есть люди, которые цепляются за какие-то группы, а это самое страшное. Они как сектанты. Мне этого не понять, но для них это их группа, это их секта. "У нас Этери Георгиевна, это наш бог", – высказался Красножон.
Стоит признать, что именно ученицы Тутберидзе забирают все награды. Именно они получили золотые медали на четырех этапах Гран-при в женском одиночном катании.
"Правда такова, что российские девочки лучше всех. Да, сейчас есть американские девочки. Алиса Лью, которая тройной аксель делает. Но это представление, что Этери Георгиевна – лучший тренер, причем я не знаю, сколько уже по времени. Когда я начал кататься на ЮГП, мне было 15 лет. У нее уже тогда были супердевочки", – признался Красножон.
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