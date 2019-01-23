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Спорт

Кокорина с "отваливающимися суставами" вывели на чистую воду

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Заявление об угрозе инвалидности Кокорину – уловки его адвокатов. Такое мнение выразил главный редактор одного из спортивных изданий Дмитрий Штепа, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи РФС считают, что состояние здоровья нападающего "Зенита" Александра Кокорина сильно ухудшилось из-за отсутствия тренировок в СИЗО. 
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"Один из адвокатов футболиста заявляет о том, что игроку может грозить замена коленного сустава на искусственный, якобы из-за того, что игрок, находясь в СИЗо, не имеет возможность тренироваться, как ранее в полном объеме. Знаете, по-моему, это уловки его адвокатов, не более", – отметил Штепа. 

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Он не исключил того, что у Кокорина действительно имеются проблемы со здоровьем, в частности с коленным суставом. "Вполне вероятно, что еще до того, как Кокорин попал в СИЗо, он получил какую-то травму, и в настоящее время возникло какое-то обострение. Но говорить о том, что это из-за отсутствия полноценных игровых тренировок просто абсурдно. Помимо Кокорина под стражей у нас в стране находится большое количество людей, и никто из них не заявляет об отваливающихся у них коленных суставах. В том числе этого не делает и его, так сказать, подельник Павел Мамаев", – пояснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что сам Кокорин и его защита в настоящее время ведут себя довольно странно. "Накануне в СМИ оказалась какая-то странная переписка Кокорина с питерскими футбольными фанатами, в которой он россиян сравнивает со стадом баранов. Я думаю, что Александру в принципе надо хорошенько подумать на тему того, какие поступки следует совершать, а какие нет. Тоже самое, касается его публичных высказываний и заявлений его адвокатов. Сейчас он и его друг Мамаев находятся, как говорится, под микроскоп СМИ и общественности, и любое необдуманное действие или слово, могут усугубить и без того непростое положение футболистов", – заключил Штепа.

Напомним, Александр Кокорин вместе с товарищами – Павлом Мамаевым и Александром Красовицким, а также младшим братом Кириллом – были задержаны после драк в центре Москвы 8 октября. Компания обвиняется в двух эпизодах побоев и хулиганстве. Также обвинение им дополнили статьей о причинении легкого вреда здоровью.

Автор: Дмитрий Корнев23 января 2019, 03:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

История дружбы Кокорина и Мамаева

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