Опозорившийся Смолов разозлил нежеланием извиняться за промах

По итогам прошедшего матча главным антигероем встречи стал нападающий Федор Смолов, который провалил игру и не забил первый пенальти. По его словам, он понимает горе болельщиков. И желает всем удачи.



Футболисты сборной России вернулись в Москву, где на Воробьевых горах в фан-зоне встретились с болельщиками. Среди выступавших игроков слово взял и нападающий "Краснодара". Именно он и не забил первый пенальти, за что на него обрушился шквал критики.



"Всем привет, самое главное, что вчера и сегодня вам есть, что сказать в мой адрес. На вашем месте я бы испытывал то же самое. Спасибо, что вы меня поддерживали. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибо вам, и дай Бог каждому здоровья", – сказал Смолов со сцены.

Этот ответ устроил не всех. "Вместо того чтобы искренне извиниться опять сморозил какую-то чушь", – написал один из подписчиков. "Даже сейчас не извинился за пижонство свое. Бутсы на гвоздь и зарабатывать в инсте", – согласился другой. "Вот неужели вместо этой очередной пафосной речи нельзя было сказать: "Извините, дорогие болельщики, не оправдал ваших надежд на меня". Неужели это так трудно?", – заметил пользователь Сети.

Стоит того,чтобы жить❤️���� Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 8 Июл 2018 в 7:21 PDT

Комментаторы привели в пример защитника сборной России Марио Фернандеса, который вчера после матча извинился перед партнерами по команде за свой промах. "В раздевалке я попросил прощения у команды. Я сделал ошибку, нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за незабитый пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло", – заявил футболист.