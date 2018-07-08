Смолов взбесил оправданием за незабитый пенальти

Нападающий вышел на замену и не забил первый удар в серии. По словам игрока, в этом тоже есть польза.



Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов выразил сожаление незабитым пенальти, но подчеркнул, что эта ситуация пойдет ему на пользу, сообщает Sports.ru. Вместе с тем, он поблагодарил всех жителей за поддержку, отметив, что счастлив быть частью этой команды. Однако игрок удивил сравнением себя с великим баскетболистом Майклом Джорданом, чем вызвал еще больше гнева.



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"К сожалению, это произошло со мной. Не снимаю ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал", - заявил Смолов после матча. Он также заявил, что благодарен тому, что ситуация произошла, ведь, по его словам, это позволит извлечь из нее выводы и стать сильнее.

Эти слова вызвали гнев болельщиков, которые упрекнули его в отсутствии извинений. "Какой Джордан, ты о чем вообще? Только что профукал важнейший матч в своей жизни и пробил как будто в юбке был. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.) Где ты, где Джордан? Выкинь этот пафос из своей головы?", – написал один из пользователей сети.

Другие комментаторы назвали его речь издевательством и упрекнули в отсутствии извинений. "Вместо слов – Простите, подвел. Слова - Благодарен, что эта ситуация произошла", – отметил другой. Еще один подписчик напомнил о заслугах баскетболиста, чьи слова привел футболист. "Пхах, у Джордана 6 выигранных финалов. А ты что выиграл?", – написал он.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с англичанами. Матч состоится 11 июля в Москве.