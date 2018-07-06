Футболист российской команды попался на допинге

Полузащитник российского футбольного клуба "Ростов" и игрок национальной сборной Ирана Саид Эззатоллахи провалил тест на допинг, передает Life.ru. В его пробе было зафиксировано превышение нормы лютеинизирующего гормона, помогающего вырабатывать тестостерон. Причины подобных показаний устанавливаются антидопинговой группой Международной федерации футбола. Отмечается, что такая картина может создаваться как в результате применения запрещенных препаратов, так и в случае некоторых заболеваний.
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