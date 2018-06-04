"У него дети – граждане России": Кафельников разоблачил угрожавшего русским теннисиста
Звезду мирового тенниса Евгения Кафельникова русофобские заявления Стаховского удивили. Это либо неудачная шутка, либо маразм, решил олимпийский чемпион 2000 года и четырехкратный победитель турниров серии "Большого шлема".
Жесткая риторика украинского спортсмена тем более непонятна, если вспомнить о его семейном положении. Стаховский семь лет женат на гражданке России – Анфисе. Они воспитывают двоих детей – Никифора и Таисию.
"Насколько я знаю, у него даже у ребенка российский паспорт. Это же о чем-то говорит? Скорее всего, это неудачная шутка. У меня до сих пор есть много украинских друзей. И я, честно говоря, поинтересуюсь у них, что они на этот счет думают. Маразм крепчает, да", – приводит слова российского теннисиста "Комсомольская правда". Кафельников добавил, что Стаховский сам говорит в основном на русском языке.
Украинский теннисист #Стаховский отметился хамской выходкой на #Wimbledon: видео https://t.co/juaMi3a86c pic.twitter.com/kwwYUBTFvu— ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) 3 июля 2017 г.
Украинский теннисист Сергей Стаховский признался в ненависти к российским спортсменам и журналистам. Он заявил, что готов задушить человека, услышав из его уст русскую речь. Такое заявление спортсмен сделал в ответ на вопрос журналиста, важно ли для него одерживать победу над российскими соперниками. По словам теннисиста, причиной ненависти стали события 2014 года, когда Крым вернулся в состав России.
Скандал разгорелся вокруг недавнего интервью Стаховского украинским журналистам. "У меня еще есть предубеждение сразу к русскоговорящим. Когда я слышу русскую речь... просто так бы сразу задушил", – заявил теннисист. Как писали Dni.Ru, спортсмен попытался сгладить углы, заявив, что это была лишь шутка.
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