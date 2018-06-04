"У него дети – граждане России": Кафельников разоблачил угрожавшего русским теннисиста

Сергей Стаховский, видимо, впал в маразм. Такое впечатление произвели высказывания украинского теннисиста на его российского коллегу Евгения Кафельникова.

Звезду мирового тенниса Евгения Кафельникова русофобские заявления Стаховского удивили. Это либо неудачная шутка, либо маразм, решил олимпийский чемпион 2000 года и четырехкратный победитель турниров серии "Большого шлема".

Жесткая риторика украинского спортсмена тем более непонятна, если вспомнить о его семейном положении. Стаховский семь лет женат на гражданке России – Анфисе. Они воспитывают двоих детей – Никифора и Таисию.

"Насколько я знаю, у него даже у ребенка российский паспорт. Это же о чем-то говорит? Скорее всего, это неудачная шутка. У меня до сих пор есть много украинских друзей. И я, честно говоря, поинтересуюсь у них, что они на этот счет думают. Маразм крепчает, да", – приводит слова российского теннисиста "Комсомольская правда". Кафельников добавил, что Стаховский сам говорит в основном на русском языке.

Украинский теннисист Сергей Стаховский признался в ненависти к российским спортсменам и журналистам. Он заявил, что готов задушить человека, услышав из его уст русскую речь. Такое заявление спортсмен сделал в ответ на вопрос журналиста, важно ли для него одерживать победу над российскими соперниками. По словам теннисиста, причиной ненависти стали события 2014 года, когда Крым вернулся в состав России.

Скандал разгорелся вокруг недавнего интервью Стаховского украинским журналистам. "У меня еще есть предубеждение сразу к русскоговорящим. Когда я слышу русскую речь... просто так бы сразу задушил", – заявил теннисист. Как писали Dni.Ru, спортсмен попытался сгладить углы, заявив, что это была лишь шутка.