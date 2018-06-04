"Задушил бы сразу": украинский теннисист взбесился из-за русского языка

Украинский теннисист Сергей Стаховский признался в ненависти к российским спортсменам и журналистам. Он заявил, что готов задушить человека, услышав из его уст русскую речь.



Такое заявление спортсмен сделал в ответ на вопрос журналиста, важно ли для него одерживать победу над российскими соперниками. По словам теннисиста, причиной ненависти стали события 2014 года, когда Крым вернулся в состав России.

"У меня еще есть предубеждение сразу к русскоговорящим – это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил", – признался Стаховский в одном из интервью. Впрочем, после этой фразы спортсмен поспешил сгладить углы и сказал, что его слова являются шуткой, передает телеканал "112 Украина".

Журналист обратил внимание на то, что теннисист в этот момент высказывался на русском языке. После этого Стаховский тут же перешел на украинский и отметил, что собеседник сам начал разговор "не на мове". "Понятно. Только Вы не душите меня, пожалуйста. Хорошо?" – пошутил интервьюер.

Напомним, что это далеко не первый выпад публичного лица из Незалежной в сторону России. Ранее украинский участник конкурса "Евровидение" Melovin заявил, что приехать в соседнюю страну с концертом для него все равно что "обидеть маму".