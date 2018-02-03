Илюмжинов отказался от выборов президента Российской шахматной федерации

Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента Российской шахматной федерации, говорится в официальном аккаунте организации в Twitter. О своем решении он объявил на съезде 3 февраля.

Кирсан Илюмжинов снимает свою кандидатуру на пост президента РШФ pic.twitter.com/h4CdbzpfF8 — RCF (@ruchess_ru) 3 февраля 2018 г.