На Украине "похоронили" Кокорина и Мамаева

На Украине прокомментировали высказывание пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о российских футболистах. Одно из СМИ Незалежной считает, что спортсменам дадут срок.

"Похоже, скандальная история с участием футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева закончится тюремным сроком", – пишет украинское издание "Обозреватель". Такой вывод автор статьи сделал из заявления пресс-секретаря президента России, тем самым заранее "похоронив" футболистов до официального приговора суда.

При этом был приведен фрагмент речи Пескова на встрече со студентами Московского института международных отношений.

"Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть? Я тоже считаю, что их надо судить по всей строгости закона... Совершенно не важно, кто они… здесь речь идет о преступлении", – отметил Дмитрий Песков. Вместе с тем, он добавил, что "какое должно последовать наказание, может решить только суд".

Напомним, 5 декабря Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистам до 8 февраля 2019 года. Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября в столичном кафе устроили драку, в результате которой пострадали два человека. Перед этим спортсмены вместе с друзьями нанесли черепно-мозговую травму водителю "Первого канала".