Оказались пострадавшими: неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

В деле футболистов появились новые обстоятельства. По данным знакомого с ситуацией источника, водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук сам спровоцировал конфликт со спортсменами.

Если верить источнику ТАСС, Александр Кокорин и Павел Мамаев первыми пострадали от мужчины. Подтверждение тому служит видеозапись, которая приобщена к материалам дела.

"На записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар", – сообщил собеседник агентства. По его словам, водитель дал ложные показания о том, что в драке виноваты с Кокорин и Мамаев.

Ранее стало известно о том, что спортсмены выплатили избитому ими водителю денежную компенсацию. Это может быть смягчающим обстоятельством в суде. В настоящее время Кокорин и Мамаев находятся в Бутырском следственном изоляторе.

Напомним, известные футболисты попали в громкий скандал 8 октября, когда стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. В СИЗО спортсмены пробудут минимум до 8 декабря.