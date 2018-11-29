Кокорин и Мамаев встретят Новый год за решеткой
Основания для содержания скандально известных футболистов под стражей есть, уверены в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Расследование по делу продолжается, еще не проведены некоторые экспертизы.
По мнению следствия, Мамаев и Кокорин имеют широкие личные связи в различных органах государственной власти. Кроме того, они обладают значительными денежными средствами. Оставшись на свободе, могут скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России. Также следователи опасаются, что дебоширы окажут давление на свидетелей и потерпевших, воспрепятствуют сбору доказательств. Так что их надо оставить в "Бутырке" до 8 февраля 2019 года.
Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу до 8 декабря.
Защитники футболистов настаивают, что им должна быть назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. "Мы будем настаивать на залоге, никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет", – приводит слова адвоката Павла Игоря Бушманова "Росбалт".
Как сообщается, ходатайства о продлении содержания спортсменов под стражей будут поданы 30 ноября либо 3 декабря. Если суд их утвердит, Кокорин и Мамаев встретят Новый год за решеткой.
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