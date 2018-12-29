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Спорт

Жена Мамаева рассказала о празднике без мужа

Алана Мамаева. Фото: instagram.com/alana_mamaeva
Дети футболиста "Краснодара" Павла Мамаева ждут писем от папы, которые доставит Дед Мороз. Несмотря на то, что глава семьи находится в СИЗО, настроение у его домочадцев предновогоднее.
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Алана Мамаева привыкла встречать Новый год на теплых курортах, зимняя атмосфера праздника ей непривычна. Тем не менее дом украшен, настроение соответствующее.

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"У нас каждый Новый год был классный. 2018-й был на Самуи, всей семьей: была бабушка, Пашина сестра, мой брат, их семьи, огромное количество детей было – у нас как детский сад был. Салют, нереально все было круто, мы еще запустили дрон, все это снимали", – рассказала Алана.

Ситуацию вокруг Павла Алана от детей не скрывает. По ее словам, невозможно скрыть то, что транслируется постоянно по телевидению и в интернете. Однако дети относятся к этому спокойно, все понимают.

Что касается списка из 30 пунктов – условий, на которых Алана согласилась примириться с Павлом после того, как узнала о его изменах, - она не считает его "ужасным", как это преподносилось в Сети. Тем более, что прессе были известны всего два-три пункта. Остальные Алана считает скорее "прикольными". А Павел на все условия согласился, заявила Мамаева в интервью телеканалу "360".

Футболисты-дебоширы Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу.

Недавно суд продлил срок ареста Мамаева и Кокорина. Полузащитник "Краснодара" и форвард "Зенита" останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. По мнению следователей, Кокорин и Мамаев могут скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России.

Автор: Андрей Евлампиев29 декабря 2018, 14:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

История дружбы Кокорина и Мамаева

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