Жена Мамаева рассказала о празднике без мужа

Дети футболиста "Краснодара" Павла Мамаева ждут писем от папы, которые доставит Дед Мороз. Несмотря на то, что глава семьи находится в СИЗО, настроение у его домочадцев предновогоднее.

Алана Мамаева привыкла встречать Новый год на теплых курортах, зимняя атмосфера праздника ей непривычна. Тем не менее дом украшен, настроение соответствующее.

"У нас каждый Новый год был классный. 2018-й был на Самуи, всей семьей: была бабушка, Пашина сестра, мой брат, их семьи, огромное количество детей было – у нас как детский сад был. Салют, нереально все было круто, мы еще запустили дрон, все это снимали", – рассказала Алана.

Ситуацию вокруг Павла Алана от детей не скрывает. По ее словам, невозможно скрыть то, что транслируется постоянно по телевидению и в интернете. Однако дети относятся к этому спокойно, все понимают.

Что касается списка из 30 пунктов – условий, на которых Алана согласилась примириться с Павлом после того, как узнала о его изменах, - она не считает его "ужасным", как это преподносилось в Сети. Тем более, что прессе были известны всего два-три пункта. Остальные Алана считает скорее "прикольными". А Павел на все условия согласился, заявила Мамаева в интервью телеканалу "360".

Футболисты-дебоширы Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу.

Недавно суд продлил срок ареста Мамаева и Кокорина. Полузащитник "Краснодара" и форвард "Зенита" останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. По мнению следователей, Кокорин и Мамаев могут скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России.