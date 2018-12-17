Аршавин влез в скандал с дебоширами Кокориным и Мамаевым

Александр Кокорин и Павел Мамаев принесут больше пользы обществу на футбольном поле, чем в тюремной камере. Так считает бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.

Дело серьезное, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заслужили наказания. Однако оно должно быть таким, чтобы футболистам не пришлось проводить время за решеткой, уверен Андрей Аршавин.

"Я думаю, что все серьезно, но это было понятно изначально. Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придется проводить время в местах не столь отдаленных. Потому что, как бы то ни было, нашему обществу они более полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя где-то за решетками", – приводит слова Аршавина телеканал "360".

Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу до 8 декабря. Позже по ходатайству следствия арест продлили до 8 февраля.

Ранее известный продюсер, основатель "Ласкового мая" Андрей Разин сообщил со ссылкой на "собственные источники в Кремле", что Кокорину и Мамаеву, которые сейчас находятся в СИЗО "Бутырка", не удастся обойти закон. Не помогут им и самые лучшие адвокаты – по данным Разина, вопрос о наказании для нападающего питерского "Зенита" и полузащитника "Краснодара" уже решен. Кокорин и Мамаев получат реальные сроки.