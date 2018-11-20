Подавленные Кокорин и Мамаев взвыли в тюрьме

Футболисты-дебоширы Кокорин и Мамаев, заключенные в Бутырский следственный изолятор, переживают легкую депрессию. Александр и Павел начинают осознавать всю серьезность ситуации, к тому же страдают от недостатка тренировок.

Футболисты Кокорин и Мамаев, несмотря на строгий распорядок в следственном изоляторе, стараются соблюдать спортивный режим. Об этом рассказал навестивший заключенных в "Бутырке" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"У них сократилось посещение спортивного зала, но Павел и Александр понимают эту ситуацию. Мамаев рассказал, что он занимается спортом в камере. У него есть коврик для йоги, и он на нем делает упражнения на пресс. Сокамерник Павла также поддерживает спортивную форму вместе с ним", - рассказал Мельников о жизни Кокорина и Мамаева в СИЗО.

Александр Кокорин менее общителен. По словам Мельникова, он также ходит в спортзал – а вот делает ли упражнения в камере, выяснить не удалось. Но видно, что спортсмен сильно переживает, он в не очень хорошем расположении духа. Кроме того, в камере Мельников заметил медикаменты, а Александр говорит в нос – видимо, простыл.

Павел Мамаев держится лучше, но также в легкой депрессии. "Павел надеется, что в скором времени ему будет предоставлена возможность позвонить жене", – добавил Мельников. Он напомнил, что срок содержания под стражей Кокорина и Мамаева окончится 8 декабря. Что будет дальше – решат следствие и суд.

Правозащитник считает, что Кокорина и Мамаева можно поместить до суда под домашний арест. В таком случае они смогут полноценно питаться – это, по словам Мельникова, очень важно для спортсменов. В СИЗО у Кокорина и Мамаева такой возможности нет, пишет EG.ru.