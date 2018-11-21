Кокорин и Мамаев "откупаются" от приговора суда

Оскандалившиеся на всю страну 8 октября футболисты перечислили из СИЗО деньги избитому ими водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Близкий к следствию источник сообщил, что это может быть смягчающим обстоятельством в суде.

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