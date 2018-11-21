Кокорин и Мамаев "откупаются" от приговора суда
Деньги нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" перечислили мужчине в счет компенсации морального и материального вреда. Теперь в материальном плане вопрос с ним урегулирован.
"Деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств", – цитирует источник ТАСС. Можно предположить, что такой шаг, помимо прочего, – и своеобразный откуп от жесткого приговора.
Также известно, что Александр Кокорин и Павел Мамаев извинились перед жертвами их нападений и признали вину. В свою очередь адвокаты потерпевших и защитники самих обвиняемых пока не прокомментировали отправку денег водителю, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил, что футболисты в Бутырке переживают легкую депрессию. Александр и Павел начинают осознавать всю серьезность ситуации, к тому же страдают от недостатка тренировок.
Напомним, что от рук Кокорина и Мамаева, помимо водителя, пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
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