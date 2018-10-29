Интимные фото и видео Мамаева с женой "слили" в Сеть
Алана Мамаева стала получать в свой адрес угрозы от неизвестного под ником Кеша. Он требовал деньги за фото и видео интимного характера из семейного архива футболиста. В противном случае хакер обещал продать ролик любому желающему за три тысячи долларов.
Судя по всему, жена Павла Мамаева платить отказалась. Недоброжелатель "слил" интимные фото и видео спортсмена и его супруги в Сеть, сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно действующему российскому законодательству, "Дни.ру" не могут опубликовать видео и фото без цензуры. Мы прилагаем только скрин снимка жены Мамаева.
В ролике, гуляющем по Сети, можно увидеть голого Мамаева, который бреется в ванной комнате. В это время жена снимает крупным планом интимные места Павла.
Хакеры слили интимные фотографии Мамаева с женой https://t.co/HEhRDrWKT9 pic.twitter.com/miWCOcMHEB— Daniil Logunov (@Logunov_Daniil) 28 октября 2018 г.
Напомним, что Алану Мамаеву не впервые шантажируют публикацией интимных материалов. В 2017 году модели поступали похожие угрозы, в Сети также появлялись ее откровенные фотографии.
Как писали "Дни.ру", 8 октября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк, и в итоге оказались в СИЗО. Спортсмены избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.
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