"Все хорошее": Мамаеву понравилась жизнь в СИЗО

Павел Мамаев погрузился в изучение религиозной литературы и устроил в камере иконостас. Футболист заявил журналистам, что в СИЗО все хорошо – не хватает только солнца и родных.

Камеры прославившихся на всю страну футболистов-дебоширов Павла Мамаева и Александра Кокорина расположены по соседству. Однако жизнь в следственном изоляторе подействовала на спортсменов по-разному.

Александр Кокорин мрачен, в течение дня либо лежит, либо меряет шагами камеру. На попытки посетивших его сотрудников и правозащитников пошутить – для разрядки обстановки – проявил агрессию. По мнению нападающего "Зенита", тюрьма – не место для юмора.

Павел Мамаев, напротив, настроен доброжелательно. Правозащитников встретил в камере, выдраенной до блеска, с веником и тряпкой в руке. Гостям рассказал, что убираются они по очереди с сокамерником Константином, который накануне умудрился извести все чистящие средства.

В камере Мамаева – иконостас, сделанный из большого куска картона. Иконки заключенным дали в храме "Бутырки". Там они были уже несколько раз и даже смогли причаститься.

Павел признается, что на воле не понимал и не ценил своего счастья. Сейчас же очень скучает по жене и детям. Отвечая на вопрос, есть ли что-то хорошее в тюрьме, Мамаев отметил: в заключении у него появилось много времени для размышлений.

"Да все хорошее по большому счету. Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Это личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания", - рассказал Павел корреспонденту "МК".

Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу до 8 декабря.