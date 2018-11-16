Кокорин решился на отчаянный шаг

Адвокат нападающего футбольного клуба "Зенит" Татьяна Стукалова подала заявление об отстранении одного из следователей, ведущих дело. Она обвинила его в совершении "безобразных и незаконных действий" по отношению к Александру Кокорину.



На своей странице в Instagram Стукалова рассказала о том, что во время допроса один из следователей обозвал спортсмена, после чего Александр попросил занести этот эпизод в протокол допроса. По мнению адвоката футболиста, сотрудник органов не имеет права выражать личную неприязнь обвиняемому.

"Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это", – написала Татьяна.

Адвокат спортсмена заявила отвод и его начальнику "за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям" подчиненного, передает телеканал "360". В то же время она допустила, что руководитель может быть не согласен с мнением следователя.

Стукалова напомнила, что игрока "Зенита" удерживают под стражей за "скользящий удар стулом по спине и левой руке Пака", и "толчок в грудь". Если бы каждого человека задерживали под стражей за совершение подобных действий, не хватило мест в изоляторах и камерах, утверждает она. Адвокат также обвинила СМИ в том, что они "подменили прокурора", передает РИА ФАН.

Ранее спортивный телекомментатор Геннадий Орлов высказался об аресте нападающего клуба "Зенит" и полузащитника "Краснодара". Он уверен, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат реальный тюремный срок. Если раньше спортсменам удавалось избежать серьезного наказания за свои проступки, то теперь "такого не будет".