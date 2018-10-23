Кокорину готовят 12 лет за решеткой за танцы в пьяном угаре

Дело Александра Кокорина приобретает серьезный оборот. Высказывания футболиста проверяют на экстремизм.

Избиение чиновников Минтранса в "Кофемании" сопровождалось оскорблениями, которые пьяный Кокорин-старший выкрикивал в адрес Дениса Пака. Эксперты заинтересовались, нет ли в них вражды и унижения человеческого достоинства.

Следователям братья Кокорины (Кирилл также арестован) рассказали, что в то роковое утро в "Кофемании" заиграл известный трек Gangnam Style. Это стало своего рода катализатором для нападения на чиновника азиатской внешности, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее, на очной ставке с потерпевшими, Александр Кокорин извинился перед Денисом Паком, однако прощения не получил. Эксперты проверяют, подходят ли высказывания футболиста по поводу национальной принадлежности чиновника под 282 статью Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Mash уверяет, что спортсмена могут в итоге осудить на 12 лет тюрьмы. Однако, скорее всего, в совокупности со статьей о хулиганстве Кокорину грозит максимум шесть лет заключения.

Напомним, 8 октября футболисты с группой приятелей избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.

Позже дебоширы устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.

Братья Кокорины и Павел Мамаев будут находиться под арестом в "Бутырке" до 8 декабря. Так решил Мосгорсуд.