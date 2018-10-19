Спорящих с судом Кокорина и Мамаева предложили казнить

Защита нападающего футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина готовится обжаловать постановление об обвинении спортсмена в побоях и хулиганстве. Тем временем общественность пребывает в уверенности, что он вместе со своим товарищем, игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым, заслуживает казни.

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл находятся под арестом до 8 декабря. Однако защита спортсменов, кажется, решила поспорить с судом. "Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в ближайшее время", – цитирует "Чемпионат" представителя адвокатского бюро "А-ПРО".

Защитники Кокорина также намерены поднять вопрос об отмене запрета на разглашение данных расследования уголовного дела. По мнению юристов, подписку о неразглашении можно рассматривать в качестве ограничения реализации прав на защиту.

Готов поспорить с обвинением и адвокат Павла Мамаева. "По видеозаписям видно, кто и где находился и какие вещи совершал. А также на видео понятно, мог ли наш подзащитный вступить в сговор с другими фигурантами. Следствие настаивает на сговоре предварительном, но его не было", – цитирует RT адвоката Игоря Бушманова.

Кокорин знакомится с условиями нового контракта. pic.twitter.com/3rxuUGTx5y — Oleg Godovykh (@0leGG) 11 октября 2018 г.

В обществе сохранились агрессивные настроения по отношению к футболистам, учинившим в Москве дебош. "За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить", – возмутился несоответствием зарплат и морального облика спортсменов боец смешанного стиля (ММА) Денис Гольцов. "С них десять шкур нужно снять!" – цитирует его Ura.ru.

С необходимостью жесткого наказания согласны многие россияне. Впрочем, отметили специалисты, сейчас, когда накал страстей спал, люди стали смотреть на произошедшее более рационально и уже не так сильно "жаждут крови".