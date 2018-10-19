Спорящих с судом Кокорина и Мамаева предложили казнить
Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл находятся под арестом до 8 декабря. Однако защита спортсменов, кажется, решила поспорить с судом. "Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в ближайшее время", – цитирует "Чемпионат" представителя адвокатского бюро "А-ПРО".
Защитники Кокорина также намерены поднять вопрос об отмене запрета на разглашение данных расследования уголовного дела. По мнению юристов, подписку о неразглашении можно рассматривать в качестве ограничения реализации прав на защиту.
Готов поспорить с обвинением и адвокат Павла Мамаева. "По видеозаписям видно, кто и где находился и какие вещи совершал. А также на видео понятно, мог ли наш подзащитный вступить в сговор с другими фигурантами. Следствие настаивает на сговоре предварительном, но его не было", – цитирует RT адвоката Игоря Бушманова.
Кокорин знакомится с условиями нового контракта. pic.twitter.com/3rxuUGTx5y— Oleg Godovykh (@0leGG) 11 октября 2018 г.
В обществе сохранились агрессивные настроения по отношению к футболистам, учинившим в Москве дебош. "За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить", – возмутился несоответствием зарплат и морального облика спортсменов боец смешанного стиля (ММА) Денис Гольцов. "С них десять шкур нужно снять!" – цитирует его Ura.ru.
С необходимостью жесткого наказания согласны многие россияне. Впрочем, отметили специалисты, сейчас, когда накал страстей спал, люди стали смотреть на произошедшее более рационально и уже не так сильно "жаждут крови".
ВЦИОМ: 86% россиян знают о драке Кокорина и Мамаева с чиновниками. 6% считают, что игроков не следует наказыватьhttps://t.co/V3v4Qd0CSO— Александр Кокорин (@kokorin_news) 18 октября 2018 г.
Общественность остается под впечатлением от выходки футболистов
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