Забившегося в угол Мамаева оставили за решеткой

Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении полузащитника "Краснодара" под стражу. Футболист выступил по видеосвязи из "Бутырки".

На заседании Павел Мамаев прятался от камер в углу. Пришел в зал суда и его отец. Адвокат спортсмена прибыл в самый последний момент.

"Не вижу никаких причин заключения меня под стражу. В хулиганских действиях я не принимал участия. Приношу извинения всем потерпевшим, близким, коллегам. Хочу находиться с женой, семьей и маленькими детьми", – цитирует Мамаева Telegram-канал Hue. Он добавил, что готов сотрудничать со следствием.

"Надеюсь на примирение сторон. В любой момент готов явиться куда надо. Покинуть страну не попытаюсь", – заверил Мамаев. Однако надежды на положительное решение суда у него не было.

"Я не жду, что изменят (меру пресечения. – Прим. ред.). Адвокат вчера сказал, что менять не будут. А нас никто не слышит?" – сказал сотруднику СИЗО Мамаев. После этого в зале раздался хохот, сообщает Telegram-канал Life Shot.

В итоге суд оставил Мамаева под арестом. Ранее сторона футболиста подавала апелляцию о переводе его под домашний арест на время следствия.

Как писали Dni.Ru, 58% россиян считают, что ФК "Краснодар" должен отстранить Павла Мамаева от тренировок и расторгнуть договор. С ними не согласны 23% опрошенных. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Напомним, 8 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на сотрудника Минпромторга Дениса Пака в московском кафе. Мужчина получил черепно-мозговую травму и ушибы. За несколько часов до этого Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала.