Олимпийского чемпиона заподозрили в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) начала расследование в отношении чемпиона по спортивной ходьбе словака Матея Тота. Спортсмена подозревают в употреблении допинга.

В биологическом паспорте легкоатлета была обнаружена аномалия. Из-за расследования Тот будет вынужден пропустить чемпионат мира в Лондоне, который состоится в августе 2017 года, передает портал Insidethegames.

Спортсмен был шокирован новостью о расследовании. Он намерен обратиться к экспертам, чтобы доказать свою невиновность.