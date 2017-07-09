Олимпийского чемпиона заподозрили в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) начала расследование в отношении чемпиона по спортивной ходьбе словака Матея Тота. Спортсмена подозревают в употреблении допинга.
В биологическом паспорте легкоатлета была обнаружена аномалия. Из-за расследования Тот будет вынужден пропустить чемпионат мира в Лондоне, который состоится в августе 2017 года, передает портал Insidethegames.
Спортсмен был шокирован новостью о расследовании. Он намерен обратиться к экспертам, чтобы доказать свою невиновность.
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