В тренера "Кубани" во время матча ударила молния

В главного тренера команды по регби "Кубань" Александра Алексеенко во время мачта ударила молния. Происшествие случилось, когда его подопечные встречались с "Металлургом".

О случившемся пострадавший рассказал во время пресс-конференции. Судя по всему, наставник отделался легким испугом. "Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну", – пошутил Алексеенко, добавив, что на макушке в результате происшествия остался черный след.