Футболист забил невероятный гол в свои ворота
Находясь в центре поля, испанский футболист отдал передачу верхом своему голкиперу. Однако пас получился слишком сильным. Этот гол стал в игре единственным, "Шальке" одержал победу со счетом 1:0. За один день видео казусного эпизода на YouTube-канале BBC FOOTBALL посмотрели более 23 тысяч раз.
"Техносила" прекратит свое существование
Политик часто вдохновляется в командировках
Известный бренд выпустит новую коллекцию в знак 20-летия со дня смерти британской герцогини
Брюссель и Вашингтон на пороге большой ссоры