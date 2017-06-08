Беременная Мустафина сделала интересное признание
Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях разоткровенничалась перед подписчиками своей страницы в Instagram. "Больше всего хочется на бревно", – написала Алия Мустафина в комментариях к опубликованной фотографии, подразумевая специальный спортивный снаряд.
Также девушка заявила, что она и в целом "уже скучает по гимнастике". Свое признание она опубликовала под хештэгом "#ужескоро", намекнув на скорое появление ребенка на свет. Ранее отец спортсменки Фархат Мустафин рассказал, что роды ожидаются летом, в июле.
Вместе с тем гимнастка в шутку раскритиковала свою внешность на опубликованной фотографии. "Почему у меня вечно правая рука как корявка?)" – написала она.
Отметим, что прежде спортсменка тщательно скрывала свое положение. Впервые журналисты заметили ее округлившийся животик во время чемпионата России по спортивной гимнастике в Казани. "Алию, похоже, ждет пополнение", – прокомментировали фотографии девушки с соревнований пользователи соцсети.
Напомним, Алия Мустафина ждет ребенка от своего мужа,
бобслеиста сборной России
Алексея Зайцева. Спортсмены поженились в начале ноября 2016 года. Теперь они живут в Москве, где у олимпийской чемпионки собственная квартира.
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