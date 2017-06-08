Беременная Мустафина сделала интересное признание

Знаменитая гимнастка Алия Мустафина сделала интересное признание в соцсети. По словам спортсменки, во время беременности ей очень "хочется на бревно".

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях разоткровенничалась перед подписчиками своей страницы в Instagram. "Больше всего хочется на бревно", – написала Алия Мустафина в комментариях к опубликованной фотографии, подразумевая специальный спортивный снаряд.

Ладно признаюсь: уже скучаю по гимнастике���� и больше всего хочется на бревно�� #ужескоро�� и почему у меня вечно правая рука как корявка?) Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) Июн 7 2017 в 12:37 PDT

Также девушка заявила, что она и в целом "уже скучает по гимнастике". Свое признание она опубликовала под хештэгом "#ужескоро", намекнув на скорое появление ребенка на свет. Ранее отец спортсменки Фархат Мустафин рассказал, что роды ожидаются летом, в июле.

�� Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) Май 23 2017 в 2:55 PDT

Вместе с тем гимнастка в шутку раскритиковала свою внешность на опубликованной фотографии. "Почему у меня вечно правая рука как корявка?)" – написала она.

��☀️�� Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) Май 22 2017 в 9:11 PDT

Отметим, что прежде спортсменка тщательно скрывала свое положение. Впервые журналисты заметили ее округлившийся животик во время чемпионата России по спортивной гимнастике в Казани. "Алию, похоже, ждет пополнение", – прокомментировали фотографии девушки с соревнований пользователи соцсети.

�� Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) Апр 8 2017 в 10:18 PDT

Напомним, Алия Мустафина ждет ребенка от своего мужа, бобслеиста сборной России Алексея Зайцева. Спортсмены поженились в начале ноября 2016 года. Теперь они живут в Москве, где у олимпийской чемпионки собственная квартира.

