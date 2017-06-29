Врачи запретили Емельяненко драться

Спортивная комиссия Нью-Йорка объявила об отстранении Емельяненко от боев минимум на 90 дней, до повторного медицинского осмотра. Мэтт Митрион и Майкл Чендлер не выйдут на ринг месяц.

Российский боец Федор Емельяненко отстранен от боев спортивной комиссией Нью-Йорка минимум на 90 дней по медицинским показателям, до повторного осмотра, сообщает портал AllBoxing. Кроме россиянина, на месяц от соревнований отстранены Мэтт Митрион и экс-чемпион в легкой весовой категории Майкл Чендлер.

В рамках турнира Bellator Емельяненко проиграл бой с американцем Мэттом Митрионом. На второй минуте спортсмен из США отправил Федора в нокаут. Для 40-летнего российского бойца по прозвищу Последний Император это пятое поражение в карьере. Побед за это время он одержал в семь раз больше: 36.

Как сообщали ранее Dni.Ru, после боя эксперты назвали схватку Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом настоящим унижением. Исход поединка решился в тот момент, когда оба бойца одновременно провели друг другу по мощному удару в челюсть и оба оказались на настиле. Однако Митрион был расторопнее: он быстрее поднялся и отправил соперника в нокаут.

Мэтт Митрион признал: "Я действительно видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент было настоящим сумасшествием. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже очень здорово", – рассказал американский спортсмен.

