Бой Емельяненко перенесли из-за соперника

В рамках бойцовского шоу Bellator 172 в США должен был состояться поединок между бойцами смешанных единоборств Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом. "Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится", – в ночь на 19 февраля написал на своей странице в Instagram российский спортсмен. Дело в том, что его соперник попал в больницу. "Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться", – добавил Емельяненко. Своему сопернику он пожелал скорейшего выздоровления.
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