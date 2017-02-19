Бой Емельяненко перенесли из-за соперника

В рамках бойцовского шоу Bellator 172 в США должен был состояться поединок между бойцами смешанных единоборств Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом. "Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится", – в ночь на 19 февраля написал на своей странице в Instagram российский спортсмен. Дело в том, что его соперник попал в больницу. "Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться", – добавил Емельяненко. Своему сопернику он пожелал скорейшего выздоровления.

Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial) Фев 18 2017 в 4:41 PST