Емельяненко жаждет реванша после унижения от Митриона

Третий по счету бой после восстановления спортивной карьеры окончился для 40-летнего бойца ММА Федора Емельяненко поражением. 38-летнему Мэтту Митриону он уступил уже во втором раунде.

Ряд спортивных экспертов уже успели выразить мнение, что схватка Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом стала для россиянина настоящим унижением. Легендарный боец не просто не смог одержать верх над соперником – он не продержался и двух минут.

Исход поединка решился в тот момент, когда оба бойца одновременно провели по мощному удару в челюсть. После этого они одновременно оказались на настиле. Однако Митрион оказался расторопнее, он поднялся на ноги и накинулся на Емельяненко, отправив того в нокаут. Рефери остановил поединок.

Американец признался, что произошедшее не стало для него неожиданностью. "Я был готов, что Федор взорвется в самом начале. Это и произошло. А потом я увидел, что Федор лежит на спине, – надо было быстро вставать и бежать добивать его", – цитирует "Газета.ru" бойца.

Вместе с этим, Мэтт Митрион признал выдающиеся таланты своего соперника, например – его интеллектуальный подход к схватке. "Я действительно видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент было настоящим сумасшествием. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже очень здорово", – рассказал американский спортсмен.

"Я все еще испытываю благоговение перед умом Федора в клетке".

Не опускает рук после поражения и сам Емельяненко. "Планирую реванш? Можно бы, хотел бы", – признался спортсмен. Он проанализировал решивший исход поединка момент и напомнил, что движение было обоюдным, а американский спортсмен просто успел подняться чуть раньше.

Тренер бойца не стал давать однозначного ответа на вопрос о продолжении спортивной карьеры Емельяненко. "Ничего пока не обсуждали, не говорили об этом. Не знаю, что к чему", – заметил он. Тем не менее, у россиянина по контракту должны состояться еще несколько боев.