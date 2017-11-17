Стогниенко: Не стоит все выкладывать

В Уфу приехали четыре известных спортивных комментатора: Геннадий Орлов, Виктор Гусев, Владимир Стогниенко и Алексей Ефимов. Такого в истории спортивной журналистики Башкирии еще не было.

Четверка мэтров провела первый мастер-класс и дала советы.



Советы от мэтров



Виктор Гусев, спортивный комментатор Первого канала: "Комментарий во время матча – это живая речь. Вы можете и оговориться, ничего страшного. Но надо работать со словарем. Когда было советское телевидение, приоритет был у русского языка. И сейчас все равно – это первый критерий. На втором месте – знание предмета, того вида спорта, о котором говоришь. На третьем – доброжелательность".

Спортивный комментатор холдинга ВГТРК и телеканала Eurosport Владимир Стогниенко: "Я готовлюсь к каждому матчу, исписываю страниц 30, из которых использую, может, восемь. Сейчас при наличии интернета удивить слушателя практически невозможно. Но если есть источники с места – это наиболее ценно. Но не стоит все выкладывать аудитории, переподготовленность – такая же ошибка, как и неподготовленность".

Комментатор футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ" Геннадий Орлов: "Спортивный комментатор – это стиль жизни. Вы все должны знать о тех видах спорта, о которых рассказываете. Обязательно должна быть новизна. Когда не было интернета, перед матчем мы общались с игроками и тренерами. Надо стремиться к этому – чтобы вы были уважаемы и вам доверяли спортсмены, и узнавать что-то интересное. Но не выкладывайте их все сразу. Сначала зацепитесь за игру, а потом знакомьте с новостями в течение игры. И если вы хотите что-то важное сказать, то говорите за две-три минуты до конца матча. В памяти остаются последние фразы".

Спортивный комментатор ТВ-6 (1994-2001) Алексей Ефимов, председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов: "В 1995 году я первый раз комментировал вместе с Геннадием Кузнецовым. Так он готовил начало своего комментария, и зачитывал потом наизусть. Меня это тогда потрясло".

Истории из жизни от "мэтров"

Виктор Гусев, спортивный комментатор "Первого канала": "Когда я был мальчиком, мне было все равно, кто комментирует, зато я хорошо знал всех пишущих журналистов. Но Николая Озерова знал хорошо. Я подавал ему мячи на теннисном корте. Потом, когда мы снимали про него фильм, мы приехали к нему в больницу группой человек 18. И я хочу сказать о его человечности. Николай Озеров при всех меня похвалил: "Виктор, я очень рад, ты мой настоящий преемник". А потом попросил всех выйти. И уже наедине провел "разбор полетов", указав мне на мои ошибки. Потом, когда все снова зашли, снова стал меня хвалить".

Спортивный комментатор ТВ-6 (1994-2001) Алексей Ефимов, председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов: "Когда я работал на ТВ-6, мне было очень тяжело, но зато открывались большие возможности. Приходилось быть человеком-оркестром. Сам продюссируешь программу, сам комментируешь. Мы накупили права на футбольные матчи. Пришло время трансляции, я спрашиваю Эдуарда Сагалаева: "А кто комментировать будет?". Он смотрит на меня. Так я и стал комментатором".

Комментатор футбольных трансляций телеканала "Матч-ТВ" Геннадий Орлов: "Я семь лет вел матчи "Зенита". Однажды в комментарии сказал: "Как здорово пробил "динамовец", а он действительно здорово пробил, правда, не попал в ворота. Так меня вызвали в горком, и там говорят: "Как же вы могли так сказать? Он же по воротам не попал". Это пример того, что комментаторы всегда находятся под давлением".