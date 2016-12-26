Кто контролирует мировой футбол

Олигархи из Казахстана, братья Арифовы покупают футболистов по всему миру. Их деятельность до недавнего времени была в тени, а между тем, они стали владельцами целых команд.

Братья Арифовы начали делать свои миллионы в Казахстане, продолжили в США и уже опутали сетью всю планету. Сегодня они – владельцы компании Doyen и футбольные кукловоды. Два брата из Казахстана были чиновниками в СССР. Теперь они получили власть и стали миллиардерами. Братья представляются как друзья Эрдогана, ведущие дела с Трампом. Им удалось скупить десятки игроков и стать владельцами целых команд. В считанные годы Арифовы перевернули мир, казавшийся недосягаемым для любых внешних изменений. И все же до сегодняшнего дня им удавалось оставаться в тени.

С другой стороны, чувство неловкости было бы огромным, если бы кто-то узнал, что они стоят за компанией Doyen, гигантом спортивного менеджмента. Даже для них самих, главным образом, потому что их приводит в ужас мысль о возможной потере всей собственности, пишет издание 365info.kz.

После семимесячного журналистского расследования журнал Espresso и другие издания сети EIC могут с уверенностью раскрыть, кто стоит за компанией Doyen. Это Арифовы, четыре брата из Казахстана, олигархи. Это люди с жаждой наживы, не знающей удовлетворения. Им было мало держать под своим контролем один из крупнейших химических заводов в мире – ACCP. В Казахстане братьям Арифовым было тесно, особенно Тофику и Рефику, двум наиболее активным в семье. Им не хватало даже того, что они оказались в числе крупнейших предпринимателей Турции.

Арифовы стремились достичь большего. И вот у них появилась идея – футбол. Действительно, кто сказал, что на футболе нельзя заработать? Разумеется, нужно создать оффшорные компании, дать на руку агентам и игрокам, оказать влияние на президентов и менеджеров самых знаменитых команд.

Арифовы сделали все необходимое, чтобы достичь успеха. Они инвестировали в период с 2011 по 2015 год целых 72 миллиона евро. Арифу, молодому сыну Тофика, было доверено вести дела. В качестве фронтмена был избран Нелио Лукас, португалец, молодой амбициозный футбольный агент, говорящий на нескольких иностранных языках. Он – единственное известное до сегодняшнего дня лицо компании Doyen Sports.

Компания преподносится как спортивное агентство. Список атлетов блистает такими звездами, как Усейн Болт, Дэвид Бекхэм, Неймар и Борис Беккер. В нем значатся также футболисты серии А, начиная с бывшего игрока "Ювентуса" Альваро Мората до игрока "Интера" Марчело Брозовича. Doyen якобы представляет права на использование их образа.

Опубликованные Football Leaks документы позволяют судить, что по меньшей мере до 2015 года компания занималась куплей-продажей экономических прав на игроков. Среди них, помимо французского Джеффри Кондогбиа, мы видим Фелипе Андерсона из Лацио, Габиголя из "Интера" и Радамеля Фалькао из Монако. Далее указаны команды, получившие деньги взамен на проценты прав на игроков: "Атлетико Мадрид", "Хетафе", "Спортинг Хихон, "Севилья", "Сантос", "Порто".

С другой стороны, Doyen sports может похвастаться первоклассными контактами. Даже в Италии, где эта компания многократно встречала на своем пути команду "Милан", например, во время переговоров о возможной продаже красно-черной команды тайскому предпринимателю Би Тэчауболу. Адриано Галлиани, уполномоченный управляющий "Милана", заявил Espresso через своего адвоката, что он никак не связан с группой Doyen. Из документов Football Leaks всплывает одна деталь, которая непосредственно связывает группу Арифа с семьей Галлиани. Начиная с октября 2013 года Миколь Галлиани, дочь давнего помощника Сильвио Берлускони, работала консультантом в Doyen Sports.

Внутренняя документация Doyen, с которой смог ознакомиться Espresso, доказывает, что дочь Галлиани постоянно контактировала с топ-менеджерами группы Мэттью Кеем и Саймоном Оливейрой и вела ряд дел в компании. Например, отвечала за отношения с Panini (компанией, выпускающей коллекционные фигурки) и проектом недвижимости в Беверли Хиллз. Адвокат Галлиани заявил Espresso, что Миколь Галлиани никогда не была связана договорными или трудовыми отношениями с Doyen. Помимо прочего, документы Football Leaks подтверждают, что уже в 2013 году Doyen представила Галлиани рыночные операции, в центре которых находился Адем Ляйич, игравший в то время за Фиорентину. Кроме того, Галлиани и его дочь фигурируют в списке из более чем 200 приглашенных на ужин ко дню рождения Лукаса в январе 2014 года в Лондоне.

Чтобы понять, как никому неизвестным братьям из Казахстана удалось стать главными героями европейского футбола, необходимо вернуться ко времени распада СССР. Тофик и Рефик Арифовы работают в советской администрации. Это чиновники, внезапно превратившиеся в предпринимателей. В середине 90-х годов семья Арифовых возглавляла ACCP, один из крупнейших химических заводов, производящих хром. Из документов Football Leaks, полученных немецким еженедельным изданием Spiegel и другими изданиями сети EIC, неясно, как именно это стало возможно.

Используя прибыль химического производства, Арифовы уезжают. Первым Центральную Азию покидает Тофик и оказывается в Турции. Значительный скачок происходит в начале 2000-х, когда он эмигрирует в США и основывает там Bayrock, компанию, которая вместе с магнатом Дональдом Трампом строит отели и апартаменты в Нью-Йорке. Дела идут не гладко. Некоторые инвесторы утверждают, что их обманули и подают в суд на строителей. Финансовый директор Bayrock в письменных свидетельских показаниях утверждает, что компания финансировала российскую мафию. Иски не привели к приговорам, несмотря на это братья Арифовы предпочли уйти с рынка недвижимости США.

Несколько лет спустя, в 2010 году, происходит другой скандал. На "Савароне", яхте, когда-то принадлежавшей основателю светской Турции Кемалю Ататюрку, турецкая полиция обнаруживает сеть проституции, которой руководит Тофик, благодаря этому делу всплывают их авторитетные связи. Тогда Тофик и его братья решают тайно проникнуть в футбол. В течение следующих пяти лет дела идут как по маслу. Все благодаря владению третьей стороной, механизмам, позволяющим компаниям и инвестиционным фондам покупать доли игроков.

Арифовы дробят прибыль и помещают ее в оффшорные предприятия на Мальте, в Арабских Эмиратах и Британских Виргинских островах. Однако игра заканчивается достаточно скоро. В начале 2015 года ФИФА запрещает владение третьим сторонам, определив его современной формой рабства.

Казалось бы, это конец Арифовым. Несмотря на то, что сегодня приобретение третьей стороной долей игроков нелегально, ФИФА до сих пор позволяет компаниям и инвестиционным фондам инвестировать в команды. Это называется инвестиции третьих сторон, сущность при этом не меняется: клуб гарантирует возвращение денег при продаже некоторых своих игроков.

Документы Football Leaks показывают, что в ноябре 2015 года Doyen составил черновой контракт с испанским клубом "Кадис". Каково было предложение? Кредит в 1,5 миллиона евро в обмен на 20% всех игроков команды. Как закончилась эта история, неизвестно.