Кто контролирует мировой футбол

Спорт

Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге

Сказанное Анной Анцелиович было искажено и вырвано из контекста в статье о допинге
Спорт

Известного футболиста сбросили с лестницы

Его госпитализировали с травмой головы
партнеры
Среда 28 декабря
Лента новостей
20:47
Самые высокооплачиваемые актеры – 2016
20:10
Биатлонисток Вилухину и Романову отстранили от соревнований
20:05
МЧС приостановило операцию на месте падению Ту-154
19:47
Новый год принесет в Москву 20-градусные морозы
19:09
Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154
19:02
Российское посольство попало под обстрел в Сирии
18:58
Под Петербургом в пруду утонул ребенок
18:37
Неудачник Обама из последних сил цепляется за власть
18:33
Родственники жертв крушения Ту-154 получили первые выплаты
18:31
Зарубежные СМИ оправдали убийцу русского посла
18:27
Хабенского очаровала молодая актриса
18:03
Усманов хочет платить налоги в России
17:54
Как заработать на путешествиях
17:53
Фролов из "Дома-2" об избиении актрисы: Мы с ней поругались
17:52
Как Дед Мороз стал агентом Кремля на Украине
17:43
Курс евро побил новый антирекорд
17:23
Бородина посмеялась над разводом Бузовой
17:22
Названа критическая неисправность Ту-154
17:22
Мать потеряла Ивана Стебунова
17:15
Почему детям важно верить в Деда Мороза
17:11
Путин отменил торжество в Новый год после трагедии Ту-154
16:58
Как в новогоднюю ночь выглядеть на все сто
16:39
Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы
16:37
На северо-востоке Москвы автомобиль врезался в столб
16:30
Юрий Шатунов о переезде из Германии в Крым
16:28
Адвокат Жорин рассказал о покушении
16:27
Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя
16:13
В столице Японии произошло мощное землетрясение
16:04
Челка испортила красоту Паулины Андреевой
16:03
В Подмосковье в 2017 году появятся платные парковки
15:46
В Черном море нашли закрылки упавшего Ту-154
15:43
На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей
15:31
Известная актриса обвинила звезду "Дома-2" в избиении
15:29
Велосипедист чудом выжил в страшном ДТП в Москве (видео)
15:13
На дне Черного моря нашли тело 18-го погибшего при крушении Ту-154
15:13
Салют загорелся в толпе зрителей (видео)
15:02
Дочери Валерии очень плохо
15:02
За сыновей Золотухина и Соловьева дают по 15 миллионов
14:57
Собака-обжора приняла форму индейки
14:45
Мужчины оказались в опасности перед Новым годом
14:39
Назначен новый прокурор Крыма
14:29
Кто сможет найти работу в кризис
14:17
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении "Звездных войн"
14:15
Песков рассказал о новогоднем столе Путина
14:13
Анисина: В этот ад я больше не вернусь
14:07
Ротару опередила Пугачеву
13:59
Какие бренды уйдут с авторынка после прихода ГЛОНАСС
13:49
В Якутии нашли замучивших медведя вахтовиков
13:43
Расчленивший жену и детей петербуржец умрет в тюрьме
13:26
Российский певец пострадал в страшной аварии в Таиланде
13:20
Что беспокоит россиян
13:19
Певица Жасмин не хочет слышать о свадьбе сына
13:07
Ту-154 могла погубить невнимательность пилотов
13:05
Чем заняться на новогодних каникулах
12:53
Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
12:47
52-летняя Гулькина: У меня появился третий ребенок
12:39
В России испытывают новый препарат против рака
12:32
Порошенко готовится бежать в Россию
12:20
Путин настроил россиян на позитивный лад
12:19
Киркоров в жутких розочках поразил публику
12:10
Рынска потеряла ребенка из-за травли
12:09
На поверхность подняли второй черный ящик Ту-154
12:08
Панайотов сделал заявление накануне финала "Голоса"
12:07
Откуда у Навального деньги
12:02
Половину россиян лишат новогодних премий
11:53
Сын тигра Амура завел нетрадиционную дружбу
11:45
Собчак восхитила "новой" грудью
11:34
В Сети ищут пропавшие ноги девушки
11:30
Распутина получила Rolls-Royce за 50 миллионов в подарок
11:27
В Москве отменено больше 30 рейсов
11:13
Обезображенная пластикой Алентова попала в аварию
11:13
Трамп отправит в Россию знатока русской души
11:09
Соратники Порошенко передрались на корпоративе
11:06
Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
10:56
В Подмосковье хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154
10:31
За просмотр пиратских фильмов заставят платить штраф
10:28
Мать Божены Рынской одной ногой в могиле
10:28
Дмитрию Тарасову осталось три дня
10:23
Под Петербургом школьник ранил глаз кипятильником
10:18
Задушивший школьника москвич оказался американцем
10:12
Где и с кем Бузова встретит Новый год
10:08
Вор стащил больше трех километров кабеля в Москве
10:01
Беременная Шейк обнародовала фото в нижнем белье и микросвитере
09:43
Обама придумал новый повод для санкций
09:40
США заминируют Европу от танковых прорывов
09:37
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
09:30
Екатерина Вилкова: У меня нет никаких запретов
09:05
Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве
08:53
Что означают последние слова пилотов Ту-154
08:50
В Уругвае задержали двух россиян
08:48
Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье
08:43
Юный москвич задушил младшего брата
08:40
Российский актер признал свою вину в гибели Бодрова
08:33
В США разбился самолет
08:15
Последствия взрыва в московском банке попали на видео
08:11
В Черном море нашли 60-метровый обломок Ту-154
22:20
Юная москвичка пролетела 7 этажей в мусоропроводе и выжила
21:57
На женщину напали в отделении почты Москвы
21:48
Умерла исполнительница роли принцессы Леи в "Звездных войнах"
21:31
В Великобритании скончался знаменитый писатель
﻿

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
Названа причина внезапной смерти певца Джорджа Майкла
Алина Кабаева: Это полный беспредел!
Фатальная ошибка экипажа Ту-154
Спорт

Кто контролирует мировой футбол

Фото: GLOBAL LOOK press\West Coast Surfer
Олигархи из Казахстана, братья Арифовы покупают футболистов по всему миру. Их деятельность до недавнего времени была в тени, а между тем, они стали владельцами целых команд.
прочитано 641 раз

Братья Арифовы начали делать свои миллионы в Казахстане, продолжили в США и уже опутали сетью всю планету. Сегодня они – владельцы компании Doyen и футбольные кукловоды. Два брата из Казахстана были чиновниками в СССР. Теперь они получили власть и стали миллиардерами. Братья представляются как друзья Эрдогана, ведущие дела с Трампом. Им удалось скупить десятки игроков и стать владельцами целых команд. В считанные годы Арифовы перевернули мир, казавшийся недосягаемым для любых внешних изменений. И все же до сегодняшнего дня им удавалось оставаться в тени.

ПО ТЕМЕ

Роналду скрывал миллионы евро

Самые спортивные женщины-политики

С другой стороны, чувство неловкости было бы огромным, если бы кто-то узнал, что они стоят за компанией Doyen, гигантом спортивного менеджмента. Даже для них самих, главным образом, потому что их приводит в ужас мысль о возможной потере всей собственности, пишет издание 365info.kz.

После семимесячного журналистского расследования журнал Espresso и другие издания сети EIC могут с уверенностью раскрыть, кто стоит за компанией Doyen. Это Арифовы, четыре брата из Казахстана, олигархи. Это люди с жаждой наживы, не знающей удовлетворения. Им было мало держать под своим контролем один из крупнейших химических заводов в мире – ACCP. В Казахстане братьям Арифовым было тесно, особенно Тофику и Рефику, двум наиболее активным в семье. Им не хватало даже того, что они оказались в числе крупнейших предпринимателей Турции.

Арифовы стремились достичь большего. И вот у них появилась идея – футбол. Действительно, кто сказал, что на футболе нельзя заработать? Разумеется, нужно создать оффшорные компании, дать на руку агентам и игрокам, оказать влияние на президентов и менеджеров самых знаменитых команд.

Арифовы сделали все необходимое, чтобы достичь успеха. Они инвестировали в период с 2011 по 2015 год целых 72 миллиона евро. Арифу, молодому сыну Тофика, было доверено вести дела. В качестве фронтмена был избран Нелио Лукас, португалец, молодой амбициозный футбольный агент, говорящий на нескольких иностранных языках. Он – единственное известное до сегодняшнего дня лицо компании Doyen Sports.

Компания преподносится как спортивное агентство. Список атлетов блистает такими звездами, как Усейн Болт, Дэвид Бекхэм, Неймар и Борис Беккер. В нем значатся также футболисты серии А, начиная с бывшего игрока "Ювентуса" Альваро Мората  до игрока "Интера" Марчело Брозовича. Doyen якобы представляет права на использование их образа.

Опубликованные Football Leaks документы позволяют судить, что по меньшей мере до 2015 года компания занималась куплей-продажей экономических прав на игроков. Среди них, помимо французского Джеффри Кондогбиа, мы видим Фелипе Андерсона из Лацио, Габиголя  из "Интера" и Радамеля Фалькао из Монако. Далее указаны команды, получившие деньги взамен на проценты прав на игроков: "Атлетико Мадрид", "Хетафе", "Спортинг Хихон, "Севилья", "Сантос", "Порто".

С другой стороны, Doyen sports может похвастаться первоклассными контактами. Даже в Италии, где эта компания многократно встречала на своем пути команду "Милан", например, во время переговоров о возможной продаже красно-черной команды тайскому предпринимателю Би Тэчауболу. Адриано Галлиани, уполномоченный управляющий "Милана", заявил Espresso через своего адвоката, что он никак не связан с группой Doyen. Из документов Football Leaks всплывает одна деталь, которая непосредственно связывает группу Арифа с семьей Галлиани. Начиная с октября 2013 года Миколь Галлиани, дочь давнего помощника Сильвио Берлускони, работала консультантом в Doyen Sports.

Внутренняя документация Doyen, с которой смог ознакомиться Espresso, доказывает, что дочь Галлиани постоянно контактировала с топ-менеджерами группы Мэттью Кеем  и Саймоном Оливейрой  и вела ряд дел в компании. Например, отвечала за отношения с Panini (компанией, выпускающей коллекционные фигурки) и проектом недвижимости в Беверли Хиллз. Адвокат Галлиани заявил Espresso, что Миколь Галлиани никогда не была связана договорными или трудовыми отношениями с Doyen. Помимо прочего, документы Football Leaks подтверждают, что уже в 2013 году Doyen представила Галлиани рыночные операции, в центре которых находился Адем Ляйич, игравший в то время за Фиорентину. Кроме того, Галлиани и его дочь фигурируют в списке из более чем 200 приглашенных на ужин ко дню рождения Лукаса в январе 2014 года в Лондоне.

Чтобы понять, как никому неизвестным братьям из Казахстана удалось стать главными героями европейского футбола, необходимо вернуться ко времени распада СССР. Тофик и Рефик Арифовы работают в советской администрации. Это чиновники, внезапно превратившиеся в предпринимателей. В середине 90-х годов семья Арифовых возглавляла ACCP, один из крупнейших химических заводов, производящих хром. Из документов Football Leaks, полученных немецким еженедельным изданием Spiegel и другими изданиями сети EIC, неясно, как именно это стало возможно.

Используя прибыль химического производства, Арифовы уезжают. Первым Центральную Азию покидает Тофик и оказывается в Турции. Значительный скачок происходит в начале 2000-х, когда он эмигрирует в США и основывает там Bayrock, компанию, которая вместе с магнатом Дональдом Трампом строит отели и апартаменты в Нью-Йорке. Дела идут не гладко. Некоторые инвесторы утверждают, что их обманули и подают в суд на строителей. Финансовый директор Bayrock в письменных свидетельских показаниях утверждает, что компания финансировала российскую мафию. Иски не привели к приговорам, несмотря на это братья Арифовы предпочли уйти с рынка недвижимости США.

Несколько лет спустя, в 2010 году, происходит другой скандал. На "Савароне", яхте, когда-то принадлежавшей основателю светской Турции Кемалю Ататюрку, турецкая полиция обнаруживает сеть проституции, которой руководит Тофик, благодаря этому делу всплывают их авторитетные связи. Тогда Тофик и его братья решают тайно проникнуть в футбол. В течение следующих пяти лет дела идут как по маслу. Все благодаря владению третьей стороной, механизмам, позволяющим компаниям и инвестиционным фондам покупать доли игроков.

    Арифовы дробят прибыль и помещают ее в оффшорные предприятия на Мальте, в Арабских Эмиратах и Британских Виргинских островах. Однако игра заканчивается достаточно скоро. В начале 2015 года ФИФА запрещает владение третьим сторонам, определив его современной формой рабства.

Казалось бы, это конец Арифовым. Несмотря на то, что сегодня приобретение третьей стороной долей игроков нелегально, ФИФА до сих пор позволяет компаниям и инвестиционным фондам инвестировать в команды. Это называется инвестиции третьих сторон, сущность при этом не меняется: клуб гарантирует возвращение денег при продаже некоторых своих игроков.

Документы Football Leaks показывают, что в ноябре 2015 года Doyen составил черновой контракт с испанским клубом "Кадис". Каково было предложение? Кредит в 1,5 миллиона евро в обмен на 20% всех игроков команды. Как закончилась эта история, неизвестно.

26 декабря 2016, 17:39

комментарии

Политика

Трамп отправит в Россию знатока русской души
Порошенко готовится бежать в Россию
Обама придумал новый повод для санкций
Захарова предложила пересчитать бежавших с Украины евреев

Шоу-бизнес

Рынска опознала напавших на нее людей
Фролов из "Дома-2" об избиении актрисы: Мы с ней поругались
Бородина посмеялась над разводом Бузовой
Мать потеряла Ивана Стебунова

Проишествия

Задушивший школьника москвич оказался американцем
Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
Юный москвич задушил младшего брата

Lifestyle

Как заработать на путешествиях
Почему детям важно верить в Деда Мороза
Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении "Звездных войн"
Шоу-бизнес

Известная российская певица больна раком

Исполнительница заявила, что у нее вырежут несколько органов
Происшествия

Юный москвич задушил младшего брата

По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт
Общество

Путин отменил торжество в Новый год после трагедии Ту-154

Президент поменял традиционный формат праздничного приема
Шоу-бизнес

Бородина посмеялась над разводом Бузовой

Брак ведущей "Дома-2" будет расторгнут 30 декабря, о том и шутки

Гороскоп

Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года
Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака

Фоторепортажи

Челка испортила красоту Паулины Андреевой
Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье
Кто из звезд хочет стать россиянином
Каким запомнился Джордж Майкл

Спорт

Известного футболиста сбросили с лестницы
Лыжникам Легкову и Вылегжанину запретили выступать
Кто контролирует мировой футбол
Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге

Регионы

Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя
На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей
Салют загорелся в толпе зрителей (видео)
Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru