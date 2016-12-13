Смолов положился на божью волю

Российский футболист, нападающий клуба "Краснодар" Федор Смолов заявил, что стал менее интересен как медийный персонаж. Спортсмен признался, что перестал ходить на тусовки и изменил взгляды на многое.

"Произошел период взросления, и у меня на многое поменялись взгляды. Все-таки выбор сделал, сделал верные шаги", – признался футболист в эфире программы "Спортивный интерес" на телеканале "Матч ТВ".

Смолов также отметил, что показывал неплохие результаты в последние несколько сезонов. "Я нападающий, стараюсь выполнять свои прямые обязанности. На все воля божья", – добавил футболист.

Нападающий "Краснодара" также коснулся темы скандальной вечеринки, которую устроили в Монако Александр Кокорин и Павел Мамаев. Он шутливо заметил: хорошо, что в тот день он улетел и веселье футболистов прошло мимо него.

"А если серьезно, то подставили парней, такая ситуация получилась. Могу им только посочувствовать, что они оказались там в это время. Это был не самый подходящий момент, и я понимаю, почему страна так обозлилась на ребят", – добавил спортсмен.



Напомним, после того, как сборная России вылетела с чемпионата Европы по футболу, Александр Кокорин и Павел Мамаев закатили роскошную вечеринку в Монако. Новость о веселье проигравших спортсменов вызвала огромный резонанс в обществе. Многие пользователи раскритиковали легкомысленное поведение футболистов, а руководство клубов, за которые они выступают, оставило их без зарплаты.