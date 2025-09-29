Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Московские заводы производят все для учебы: от мебели и формы до роботов и лабораторных наборов.

Московская промышленность активно развивается и производит все необходимое для школьников: от учебного оборудования и роботов до школьной формы и мебели. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил значительный рост производства, приведя конкретные цифры.

"За первые семь месяцев 2025-го заводы выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда, что на 62 процента превышает показатели прошлого года", – заявил градоначальник.