Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Понедельник 29 сентября

14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму 21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 18:32Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 15:47Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение 12:39Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 09:30Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения? 06:46Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 03:32Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет 00:29Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 21:09Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 18:19Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий? 15:12Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам" 16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером
Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве
89

Московские заводы производят все для учебы: от мебели и формы до роботов и лабораторных наборов.

Московская промышленность активно развивается и производит все необходимое для школьников: от учебного оборудования и роботов до школьной формы и мебели. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил значительный рост производства, приведя конкретные цифры.

"За первые семь месяцев 2025-го заводы выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда, что на 62 процента превышает показатели прошлого года", – заявил градоначальник.

Шоу-бизнес в Telegram

29 сентября 2025, 14:27
Фото: freepik.com
канал Мэра Москвы в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек
Вся история болезни теперь в смартфоне. Более 10 миллионов москвичей получили доступ к своим электронным медкартам (ЭМК), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей

Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей
Владельцы домашних животных в Московской области с начала года выплатили более 500 тысяч рублей штрафов за нарушения правил выгула. Такие данные привела пресс-служба Минсельхозпрода региона. По данным подмосковного ведомства, с начала 2025 года составлено 361 административное постановление.

Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах

Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах
Исследование Института бизнес-коммуникаций показало: выбор напитка на переговорах может стать решающим фактором. Лидером признан коньяк, который занял первое место в категории успешности. В опросе приняли участие более 500 человек, среди которых — топ-менеджеры крупных компаний из сфер ритейла, строительства, IT и HoReCa, предприниматели среднего бизнеса, представители органов власти и эксперты в области бизнес-коммуникаций.

На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов

На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов
25 сентября 2025 года на международном форуме "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW – 2025) был подписан важный договор купли-продажи "атомных" сертификатов, который нацелен на компенсацию углеродного следа данного мероприятия. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора и директор по сбыту АО "Концерн Росэнергоатом" Александр Хвалько и генеральный директор ООО "Атомэкспо" Михаил Караванов.

Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах

Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах
Российская компания AVA Technologies, известная производством оцинкованных воздуховодов, с гордостью объявляет об открытии новых филиалов в Хабаровске, Самаре и Калининграде. Теперь воздуховоды оцинкованные доступны для поставок на Дальний Восток и в Поволжье. О компании AVA Technologies: 1.

