Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Московская промышленность активно развивается и производит все необходимое для школьников: от учебного оборудования и роботов до школьной формы и мебели. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил значительный рост производства, приведя конкретные цифры.
"За первые семь месяцев 2025-го заводы выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда, что на 62 процента превышает показатели прошлого года", – заявил градоначальник.