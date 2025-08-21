В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Четверг 21 августа

Четверг 21 августа
Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья

Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья
130

Гимназия №16 "Интерес" из Люберец заняла первое место в ежегодном рейтинге образовательных учреждений Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.

Результаты были объявлены на Форуме педагогов Подмосковья, который проходит с 14 по 28 августа в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети". На форуме выступил губернатор региона Андрей Воробьев.

"В 2016 году мы ввели Рейтинг школ. По его результатам уже четвертый год подряд из 847 школ Подмосковья нет ни одной в красной зоне", – отметил Андрей Воробьев.

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, второе место заняла школа №9 из Ступино, третье – лицей №34 из Мытищ.

Кроме того, Гимназия им. Примакова (Одинцовский округ) и Физтех-лицей им. Капицы (Долгопрудный) получили звание "Флагман образования Московской области" пятый год подряд.

Рейтинг оценивает учебные заведения по качеству образования, успехам учащихся на ЕГЭ и олимпиадах, цифровой зрелости учителей и внедрению инноваций. В 2025 году подмосковные школьники завоевали 550 дипломов на всероссийских олимпиадах, в том числе 91 победу.

Гимназия №16 "Интерес", основанная в 2013 году, показала выдающиеся результаты: 17 победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады и более 50% выпускников, набравших свыше 220 баллов по трем ЕГЭ.

21 августа 2025, 14:35
Автор фото: Екатерина Агеева
Дни.ру

В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод

В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод
19 августа в Минске в рамках Международной специализированной экологической выставки "Ecology Expo – 2025" было подписано трехстороннее соглашение о запуске пилотного проекта по экологическому мониторингу качества поверхностных вод. В проекте участвуют представители России и Беларуси.

Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край"

Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край"
18 августа на живописной Камчатке завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край". Мероприятие, организованное Росмолодежью и правительством Камчатского края, стало важным этапом в обсуждении актуальных вопросов экологии и устойчивого развития.

Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов

Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов
Когда в сети обсуждают криптовалютные проекты, особое внимание уделяют реальным мнениям участников. Slash трейдер отзывы встречаются на форумах, в чатах и телеграмм-каналах, и по ним можно составить общее представление о работе проекта. Многие отмечают системный подход к торговле и отсутствие пустых обещаний. Слэш трейдер отзывы показывают, что трейдер ориентирован на долгосрочную работу.

Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году

Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году
Более 26 тыс. жителей Московской области воспользовались медицинским чат-ботом "Денис" с начала 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Максим Забелин. "В этом году чат-ботом воспользовались более 26 тыс.

О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы"

О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы"
В современном мире цифровые технологии играют ключевую роль в различных сферах жизни, и понимание ИТ-профессий становится необходимым для многих. Экспозиция "Цифровые технологии Москвы", расположенная в парке искусств "Музеон", предлагает уникальную возможность для гостей узнать о более чем 20 различных ИТ-профессиях в интерактивной и увлекательной форме. Одним из главных элементов экспозиции является игровая программа "Путь ИТ-героя".

