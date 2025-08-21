Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья

Гимназия №16 "Интерес" из Люберец заняла первое место в ежегодном рейтинге образовательных учреждений Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.

Результаты были объявлены на Форуме педагогов Подмосковья, который проходит с 14 по 28 августа в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети". На форуме выступил губернатор региона Андрей Воробьев.

"В 2016 году мы ввели Рейтинг школ. По его результатам уже четвертый год подряд из 847 школ Подмосковья нет ни одной в красной зоне", – отметил Андрей Воробьев.

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, второе место заняла школа №9 из Ступино, третье – лицей №34 из Мытищ.

Кроме того, Гимназия им. Примакова (Одинцовский округ) и Физтех-лицей им. Капицы (Долгопрудный) получили звание "Флагман образования Московской области" пятый год подряд.

Рейтинг оценивает учебные заведения по качеству образования, успехам учащихся на ЕГЭ и олимпиадах, цифровой зрелости учителей и внедрению инноваций. В 2025 году подмосковные школьники завоевали 550 дипломов на всероссийских олимпиадах, в том числе 91 победу.

Гимназия №16 "Интерес", основанная в 2013 году, показала выдающиеся результаты: 17 победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады и более 50% выпускников, набравших свыше 220 баллов по трем ЕГЭ.