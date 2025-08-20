В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод

19 августа в Минске в рамках Международной специализированной экологической выставки "Ecology Expo – 2025" было подписано трехстороннее соглашение о запуске пилотного проекта по экологическому мониторингу качества поверхностных вод.

В проекте участвуют представители России и Беларуси. Его основная цель заключается в обеспечении постоянного контроля за состоянием водных ресурсов, что является важной задачей для сохранения экологии региона.

В рамках данного проекта на реке Днепр, вблизи точки сброса очищенных сточных вод, был установлен современный программно-аппаратный комплекс мониторинга. Это высокотехнологичное решение позволяет осуществлять непрерывный контроль ключевых параметров качества воды и передавать данные в режиме реального времени на единую цифровую платформу. Автономная работа комплекса обеспечивается солнечными панелями и накопителями, что делает его эффективным и независимым от внешних источников энергии.

Представители сторон подчеркнули важность сотрудничества в области экологии и цифровых технологий. Они отметили, что подписание соглашения стало важным шагом к созданию сети мониторинговых станций, которые будут оборудованы погружными датчиками для контроля качества вод. Это позволит оперативно выявлять превышения допустимых норм загрязняющих веществ, определять их источники и предотвращать потенциальные экологические катастрофы.

Современные вызовы в области охраны окружающей среды требуют внедрения инновационных решений. Запуск пилотного проекта по мониторингу качества воды в Днепре не только повысит прозрачность данных о состоянии водных ресурсов, но и станет примером успешного взаимодействия науки, цифровых технологий и международного сотрудничества. Инициатива позволит не просто фиксировать изменения в качестве воды, но и быстро реагировать на них, что минимизирует риски для экосистем.

Кроме того, проект будет способствовать совершенствованию методов лабораторного контроля и внедрению новых подходов к сохранению водных ресурсов. Важно отметить, что развитие современных систем экологического мониторинга невозможно без тестирования и апробации новых технических решений. Пилотный проект служит ярким примером эффективного взаимодействия между бизнесом и государственными структурами, что открывает новые горизонты для реализации инновационных идей в сфере охраны окружающей среды.

Запуск пилотного проекта по экологическому мониторингу качества вод в Беларуси представляет собой значимый шаг к улучшению состояния водных ресурсов и укреплению сотрудничества между странами. Ожидается, что результаты этого проекта будут способствовать не только повышению уровня экологической безопасности, но и созданию устойчивой модели управления водными ресурсами на основе современных технологий.

Со стороны Российской Федерации проект реализуют АО "Росатом Экологический интегратор" и ООО "Экоинструмент".