Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году

Более 26 тыс. жителей Московской области воспользовались медицинским чат-ботом "Денис" с начала 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Максим Забелин.

"В этом году чат-ботом воспользовались более 26 тыс. человек, а за все время его работы – почти 170 тыс. пациентов", – отметил Максим Забелин.

По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, работающий с 2022 года в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных" чат-бот "Денис" записывает жителей региона к врачу, вызывает специалиста на дом, оформляет телемедицинские консультации.

При этом наиболее востребованными функциями у жителей Московской области за первую половину 2025 года стали запись к врачу и вызов медиков на дом.