Четверг 14 августа

Четверг 14 августа
Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году

Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году
121

Более 26 тыс. жителей Московской области воспользовались медицинским чат-ботом "Денис" с начала 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Максим Забелин.

"В этом году чат-ботом воспользовались более 26 тыс. человек, а за все время его работы – почти 170 тыс. пациентов", – отметил Максим Забелин.

По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, работающий с 2022 года в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных" чат-бот "Денис" записывает жителей региона к врачу, вызывает специалиста на дом, оформляет телемедицинские консультации.

При этом наиболее востребованными функциями у жителей Московской области за первую половину 2025 года стали запись к врачу и вызов медиков на дом.

Шоу-бизнес в Telegram

14 августа 2025, 16:59
Фото: пресс-служба Минздрава Подмосковья
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы"

О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы"
В современном мире цифровые технологии играют ключевую роль в различных сферах жизни, и понимание ИТ-профессий становится необходимым для многих. Экспозиция "Цифровые технологии Москвы", расположенная в парке искусств "Музеон", предлагает уникальную возможность для гостей узнать о более чем 20 различных ИТ-профессиях в интерактивной и увлекательной форме. Одним из главных элементов экспозиции является игровая программа "Путь ИТ-героя".

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск своего официального канала в новом отечественном мессенджере MAX. По словам Собянина, новая платформа будет служить важным связующим звеном, позволяя москвичам оперативно получать актуальную информацию о развитии города и его благоустройстве.

В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону

В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону
В России появилось ещё одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону. Школа "Класс математики", запущенная в 2024 году группой московских педагогов и IT-разработчиков, объявила о приеме на летние и годовые программы по математике для 8-11-классников. Проект примечателен тем, что совмещает два поколения преподавателей.

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
ПВО успешно перехватили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам мэра, силы ПВО Министерства обороны России сбили два беспилотника, которые угрожали воздушному пространству Москвы.

В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников

В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников
В подмосковной Балашихе действует первый в России единый пункт отбора на военную службу по контракту, созданный при участии спецназа "Витязь", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Центр, открытый в апреле 2023 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, объединяет все этапы – от оформления документов до начальной военной подготовки.

