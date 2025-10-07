В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Вторник 7 октября

Вторник 7 октября

17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах. наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 12:34Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 10:1682 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР 06:31Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года 03:055 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться? 00:57Деньги и удача на весь год: что обязательно нужно сделать 4 октября в Кондратьев день
В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе

В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе
157

Новый путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца (А-107) откроется в Пушкинском городском округе в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Объект строится в рамках реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе инспекции строительства отметил значимость проекта.

«Ярославка – одна из самых оживленных трасс, поток – более 220 тысяч автомобилей в сутки. Эти 12 км от Пушкино до ЦКАД позволят расшить узкое место»,

— заявил глава региона.

По словам начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина, старый путепровод полностью разобран и заменяется новым сооружением с двумя полосами движения в каждом направлении.

Работы ведутся на участке с 35 по 47 км Ярославского шоссе. Уже завершено расширение проезжей части на участке с 35 по 40 км, где организовано трёхполосное движение в каждом направлении. К концу 2025 года количество полос увеличат до четырех в каждую сторону.

Полное завершение реконструкции 12-километрового участка запланировано на конец 2028 года. Проект включает строительство транспортной развязки у поселка Зеленоградский и реконструкцию подземного перехода между деревней Кощейково и поселком Лесной.

В Подмосковье реализуются и другие масштабные дорожные проекты, включая строительство автомагистрали ЮЛА и реконструкцию Каширского шоссе, которые должны быть завершены в 2026 и 2027 годах соответственно.

7 октября 2025, 17:07
Дни.ру✓ Надежный источник

"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit

"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit
Орнамент может быть декором, а может – языком, на котором говорит целый народ. BRICS+ Fashion Summit показывает, как культурный код становится основой для коммерческой модели. Саммит создал среду, в которой локальные бренды получают доступ к международной экспертизе и контактам, необходимым для масштабирования.

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения
В день рождения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои поздравления и наилучшие пожелания Владимиру Владимировичу. Это событие стало важным моментом для многих россиян.

Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов

Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов
С наступлением холодов владельцы домашних животных сталкиваются с необходимостью заботиться о здоровье и благополучии своих питомцев. В этом контексте столичные онлайн-сервисы становятся незаменимыми помощниками.

Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера

Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера
Этой осенью зрителей ожидает множество ярких премьер, среди которых особое место занимают новые проекты, снятые на площадках московского кинокластера. Премьера сериала "Москва слезам не верит.

Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов

Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов
Москва делает очередной шаг в поддержке образования, запуская новый проект поощрения талантливых педагогов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

