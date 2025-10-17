Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Пятница 17 октября

10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день
Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление

Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление
81

В Москве состоялся Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН), главное событие в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), прошедшее под девизом "Создавая энергетику будущего вместе". В пленарном заседании принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин.

Глобальные вызовы: переформатирование мировых связей

Открывая форум, Президент России Владимир Путин обозначил основные вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и проанализировал ситуацию на ключевых рынках.

Президент подчеркнул, что мировая энергетическая архитектура проходит период трансформации, который носит двойственный характер. С одной стороны, это объективный и естественный процесс, связанный с возникновением новых центров экономического роста и, как следствие, увеличением потребления. С другой стороны, имеет место "искусственная ломка", вызванная агрессивными действиями ряда западных элит.

Вектор на Глобальный Юг. По словам главы государства, в настоящее время наблюдается объективное переформатирование цепочек поставок и переключение логистики энергоресурсов. Потоки направляются в сторону стран Глобального Юга — динамично развивающихся регионов Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. При этом выстраиваются более надежные маршруты, новые хабы и порты.

Владимир Путин также особо отметил возрастающую роль электроэнергетики. По прогнозам, в ближайшие 25 лет выработка электроэнергии в мире удвоится. При этом 85% дополнительного спроса будет формироваться за пределами развитых экономик — в странах Глобального Юга. Президент подчеркнул, что российская энергосистема, одна из крупнейших в мире (с установленной мощностью почти 270 гигаватт), работает стабильно и четко.

Москва: от профицита к новой стратегии потребления

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении остановился на энергетической ситуации в столичном регионе. Он отметил, что город, перейдя к новому экономическому укладу, исчерпал прежние резервы и вошел в новую эру потребления.

Неожиданный рост потребления. Увеличение спроса связано не только с объемами строительства недвижимости, но и с масштабной электрификацией транспорта (например, 90% столичного общественного транспорта уже переведено на электричество). Мэр указал на парадоксальный эффект цифровой экономики:

"Все думали, что искусственный интеллект нас спасет, цифровая экономика нам даст еще больше эффективности, меньше потребления. Получилось ровно наоборот, — рассказал Сергей Собянин. — Цифровая экономика сегодня по объемам будет потреблять больше, чем вся тяжелая промышленность".

Мэр предупредил, что в ближайшие годы Москва рискует превратиться из энергопрофицитного в энергодефицитный регион, что требует немедленной разработки новой стратегии.

Инвестиции в надежность и генерацию. Новая стратегия предусматривает колоссальные вложения в сетевой комплекс и генерацию. Речь идет о строительстве новых атомных блоков, а также модернизации гидро– и тепловых станций в других регионах, которые будут работать на нужды столицы. Этот комплекс мер призван обеспечить надежность и будущее развитие Московского энергорегиона — одной из важнейших и крупнейших частей всей российской энергосистемы.

Повышение энергоэффективности. Москва активно работает над снижением потерь и повышением эффективности. Программа реновации, в частности, позволяет почти вдвое повысить энергоэффективность обновленных домов. Цифровые технологии, внедренные в городское хозяйство, обеспечили двукратный рост освещенности улиц при одновременном снижении потребления электроэнергии на 30%.

Единая цифровая система контроля. Ключевым проектом, реализуемым при поддержке "Газпрома", "Россетей", "Мосэнерго" и других партнеров, станет создание единой гармоничной цифровой системы управления. Эта система объединит различные центры и позволит отслеживать весь путь энергоресурса — от производства на ТЭС до конечного потребителя (дома, квартиры).

"Эта система обеспечит справедливое и четкое предоставление потребителям ресурсов, справедливую цену, оперативное регулирование, а также уточнение автоматизированной системы сбора данных и контроля государства над всей этой системой. Чтобы не было никакого обмана, все чтобы было по-честному", — заключил Сергей Собянин.

По мнению Мэра, такая комплексная цифровизация даст четкое представление о процессах всем участникам рынка и будет способствовать развитию энергоэффективности всей столичной системы.

17 октября 2025, 10:30
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
mos.ru✓ Надежный источник

Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино

Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино
Основной акцент был сделан на создании современных, многофункциональных зон для спорта, активного отдыха и спокойного досуга жителей всех возрастов. Куркино: парк "Дубрава" и обновленные дворыЦентром преобразований в Куркине стала масштабная реконструкция парка "Дубрава", который превратился в современное пространство для отдыха.

Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года

Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года
ВРП города будет расти на 2–3% ежегодно. В Москве утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2026–2028 годы.

Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города

Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города
Проект комплексной реставрации ансамбля Коломенского кремля разрабатывается в Подмосковье в преддверии 850-летия Коломны, которое будет отмечаться в 2027 году. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, реставрационные работы затронут ключевые объекты культурного наследия, включая Успенский собор, шатровую колокольню, Тихвинскую и Воскресенскую церкви, а также сохранившиеся башни и стены кремля.

В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств.

В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств.
В Москве расширен перечень фракций, принимаемых на вторичную переработку. В рамках развития проекта "Экоточки Москвы", запущенного осенью прошлого года, жители столицы теперь могут сдать использованные блистерные упаковки от таблеток.

Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября

Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября
Инициатива направлена на укрепление взаимодействия между активными жителями столицы и представителями городских структур. В период с 15 по 30 октября в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы впервые будет организована серия из пяти нетворкинг-сессий, посвященных вопросам общественной деятельности и реализации молодежных проектов.

