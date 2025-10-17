Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление

В Москве состоялся Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН), главное событие в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), прошедшее под девизом "Создавая энергетику будущего вместе". В пленарном заседании принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин.

Глобальные вызовы: переформатирование мировых связей

Открывая форум, Президент России Владимир Путин обозначил основные вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и проанализировал ситуацию на ключевых рынках.

Президент подчеркнул, что мировая энергетическая архитектура проходит период трансформации, который носит двойственный характер. С одной стороны, это объективный и естественный процесс, связанный с возникновением новых центров экономического роста и, как следствие, увеличением потребления. С другой стороны, имеет место "искусственная ломка", вызванная агрессивными действиями ряда западных элит.

Вектор на Глобальный Юг. По словам главы государства, в настоящее время наблюдается объективное переформатирование цепочек поставок и переключение логистики энергоресурсов. Потоки направляются в сторону стран Глобального Юга — динамично развивающихся регионов Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. При этом выстраиваются более надежные маршруты, новые хабы и порты.

Владимир Путин также особо отметил возрастающую роль электроэнергетики. По прогнозам, в ближайшие 25 лет выработка электроэнергии в мире удвоится. При этом 85% дополнительного спроса будет формироваться за пределами развитых экономик — в странах Глобального Юга. Президент подчеркнул, что российская энергосистема, одна из крупнейших в мире (с установленной мощностью почти 270 гигаватт), работает стабильно и четко.

Москва: от профицита к новой стратегии потребления

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении остановился на энергетической ситуации в столичном регионе. Он отметил, что город, перейдя к новому экономическому укладу, исчерпал прежние резервы и вошел в новую эру потребления.

Неожиданный рост потребления. Увеличение спроса связано не только с объемами строительства недвижимости, но и с масштабной электрификацией транспорта (например, 90% столичного общественного транспорта уже переведено на электричество). Мэр указал на парадоксальный эффект цифровой экономики:

"Все думали, что искусственный интеллект нас спасет, цифровая экономика нам даст еще больше эффективности, меньше потребления. Получилось ровно наоборот, — рассказал Сергей Собянин. — Цифровая экономика сегодня по объемам будет потреблять больше, чем вся тяжелая промышленность".

Мэр предупредил, что в ближайшие годы Москва рискует превратиться из энергопрофицитного в энергодефицитный регион, что требует немедленной разработки новой стратегии.

Инвестиции в надежность и генерацию. Новая стратегия предусматривает колоссальные вложения в сетевой комплекс и генерацию. Речь идет о строительстве новых атомных блоков, а также модернизации гидро– и тепловых станций в других регионах, которые будут работать на нужды столицы. Этот комплекс мер призван обеспечить надежность и будущее развитие Московского энергорегиона — одной из важнейших и крупнейших частей всей российской энергосистемы.

Повышение энергоэффективности. Москва активно работает над снижением потерь и повышением эффективности. Программа реновации, в частности, позволяет почти вдвое повысить энергоэффективность обновленных домов. Цифровые технологии, внедренные в городское хозяйство, обеспечили двукратный рост освещенности улиц при одновременном снижении потребления электроэнергии на 30%.

Единая цифровая система контроля. Ключевым проектом, реализуемым при поддержке "Газпрома", "Россетей", "Мосэнерго" и других партнеров, станет создание единой гармоничной цифровой системы управления. Эта система объединит различные центры и позволит отслеживать весь путь энергоресурса — от производства на ТЭС до конечного потребителя (дома, квартиры).

"Эта система обеспечит справедливое и четкое предоставление потребителям ресурсов, справедливую цену, оперативное регулирование, а также уточнение автоматизированной системы сбора данных и контроля государства над всей этой системой. Чтобы не было никакого обмана, все чтобы было по-честному", — заключил Сергей Собянин.

По мнению Мэра, такая комплексная цифровизация даст четкое представление о процессах всем участникам рынка и будет способствовать развитию энергоэффективности всей столичной системы.