Вторник 16 декабря

Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России

Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России
158

Документальный фильм "Земля, я с тобой" получил престижную награду имени Вернадского. В нем певица-блогер и эксперт по технологиям путешествуют по миру, чтобы выяснить, спасут ли атомные станции планету или нет.

В этом году на Национальную экологическую премию имени Вернадского было подано почти 400 проектов со всей страны, но лишь 19 из них стали лауреатами. Победа в таком серьезном конкурсе — это знак качества. "Земля, я с тобой" был отмечен в номинации "Вклад СМИ в устойчивое развитие".

Жюри высоко оценило то, как создателям удалось рассказать о сложных технологиях не сухим языком плакатов, а через яркие образы и живой диалог. Фильм признали мощным просветительским инструментом, который помогает разобраться в глобальных экологических задачах без предубеждений.

"Эта победа — признание того, что разговор об экологии сегодня должен быть честным и технологичным, особенно с молодой аудиторией", — отметил автор идеи проекта Денис Плещенко.

От Арктики до Бангладеш: о чем этот фильм?

В центре сюжета — увлекательный спор. С одной стороны — певица и блогер Арина Данилова, которая изначально настроена скептически. С другой — эксперт и популяризатор атомных технологий Константин Рудер, который пытается доказать, что за ними будущее.

Вместе они отправляются в уникальное путешествие по ключевым энергетическим объектам планеты:

  • На плавучую АЭС "Академик Ломоносов" в самый северный город России — Певек.
  • На Белоярскую АЭС на Урале.
  • На стройплощадку АЭС "Аккую" в Турции.
  • В "город атомщиков" Green City в Бангладеш.

Это не просто экскурсия, а попытка найти ответы на самые острые вопросы: как высокие технологии помогают бороться с изменением климата и развивать удаленные территории.

"Для нас фильм стал мостом между сложными технологиями и сердечным пониманием людей. Я рад, что фильм, в который мы вложили душу и любовь к своему делу, оценен по достоинству", — поделился один из героев-ведущих Константин Рудер.

Победа в престижном конкурсе подтверждает: "Земля, я с тобой" — это не просто красивое кино, а важное культурное и просветительское явление. Кстати, фильм уже доступен для просмотра на странице Музея "Атом".

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2025, 17:18
Фото: кадр из фильма "Земля, я с тобой"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета

Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета
Сервис "Моспитомец", запущенный на портале mos.ru, стал обладателем награды в рамках национальной премии Рунета, заняв первое место в специальной номинации "За формирование ответственного отношения к животным". Этот проект, разработанный совместно Департаментом информационных технологий и комплексом городского хозяйства Москвы, был признан одним из лучших социальных инициатив Рунета.

"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве"

"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве"
В Москве стартовало голосование в рамках проекта "Активный гражданин", где жители столицы могут выбрать самые интересные мероприятия зимнего сезона. В этом году акцент сделан на события проекта "Зима в Москве", среди которых выделяются фестиваль "Путешествие в Рождество", увлекательные игры и квесты для детей в парках, а также благотворительная акция "Добрая елка".

Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву
Системы противовоздушной обороны России в очередной раз доказали свою высочайшую эффективность, надежно прикрывая небо над столицей. Столичное небо снова оказалось под прицелом.

В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин

В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин
Москве появилось новое место силы для всех любителей зимы – пространство, которое днем поражает масштабом, а вечером превращается в сказочный мир. Еще недавно на этом месте была, по словам самого мэра, "большая бетонная площадь, серая такая и неуютная".

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице
Ночь в столичном регионе снова выдалась неспокойной. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max, сообщил об отражении атаки сразу двух беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону города.

