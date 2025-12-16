Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России

Документальный фильм "Земля, я с тобой" получил престижную награду имени Вернадского. В нем певица-блогер и эксперт по технологиям путешествуют по миру, чтобы выяснить, спасут ли атомные станции планету или нет.

В этом году на Национальную экологическую премию имени Вернадского было подано почти 400 проектов со всей страны, но лишь 19 из них стали лауреатами. Победа в таком серьезном конкурсе — это знак качества. "Земля, я с тобой" был отмечен в номинации "Вклад СМИ в устойчивое развитие".

Жюри высоко оценило то, как создателям удалось рассказать о сложных технологиях не сухим языком плакатов, а через яркие образы и живой диалог. Фильм признали мощным просветительским инструментом, который помогает разобраться в глобальных экологических задачах без предубеждений.

"Эта победа — признание того, что разговор об экологии сегодня должен быть честным и технологичным, особенно с молодой аудиторией", — отметил автор идеи проекта Денис Плещенко.

От Арктики до Бангладеш: о чем этот фильм?

В центре сюжета — увлекательный спор. С одной стороны — певица и блогер Арина Данилова, которая изначально настроена скептически. С другой — эксперт и популяризатор атомных технологий Константин Рудер, который пытается доказать, что за ними будущее.

Вместе они отправляются в уникальное путешествие по ключевым энергетическим объектам планеты:

На плавучую АЭС "Академик Ломоносов" в самый северный город России — Певек.

На Белоярскую АЭС на Урале.

На стройплощадку АЭС "Аккую" в Турции.

В "город атомщиков" Green City в Бангладеш.

Это не просто экскурсия, а попытка найти ответы на самые острые вопросы: как высокие технологии помогают бороться с изменением климата и развивать удаленные территории.

"Для нас фильм стал мостом между сложными технологиями и сердечным пониманием людей. Я рад, что фильм, в который мы вложили душу и любовь к своему делу, оценен по достоинству", — поделился один из героев-ведущих Константин Рудер.

Победа в престижном конкурсе подтверждает: "Земля, я с тобой" — это не просто красивое кино, а важное культурное и просветительское явление. Кстати, фильм уже доступен для просмотра на странице Музея "Атом".