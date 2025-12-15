Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета

Сервис "Моспитомец", запущенный на портале mos.ru, стал обладателем награды в рамках национальной премии Рунета, заняв первое место в специальной номинации "За формирование ответственного отношения к животным".

Этот проект, разработанный совместно Департаментом информационных технологий и комплексом городского хозяйства Москвы, был признан одним из лучших социальных инициатив Рунета. О победе сообщил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув значимость данного достижения для города.

С помощью "Моспитомца" жители Москвы могут легко найти подходящего питомца из более чем тысячи анкет, представленных 13 городскими приютами. Все животные, доступные на платформе, прошли чипирование и вакцинацию, что гарантирует их здоровье и готовность к переезду в новые семьи. Это значительно упрощает процесс поиска и принятия решения о том, чтобы стать владельцем четвероногого друга.

Как отмечают представители Департамента информационных технологий, сервис позволяет пользователям не тратить время на поиски информации на различных сайтах или поездки в приюты без предварительной подготовки. Теперь можно заранее ознакомиться с анкетами животных и записаться на встречу с теми, кто пришелся по душе. Это не только упрощает процесс адаптации животного в новой семье, но и способствует формированию ответственного отношения к питомцам среди москвичей.

"Моспитомец" был запущен в октябре 2025 года и с тех пор стал важным инструментом для поддержки бездомных животных. Пользователи могут не только выбрать питомца, но и получить полезные рекомендации по уходу за ним, узнать о программах помощи бездомным животным и даже стать волонтерами в приютах. Сервис предлагает пошаговые инструкции по адаптации животных к жизни в семье, включая советы по обустройству жилья и оформлению необходимых документов.

На сайте также можно найти статьи о гигиене животных, чипировании и других важных аспектах ухода за питомцами. В разделе "Помощь бездомным животным" пользователи могут узнать о возможностях волонтерства и поддержке приютов.

При выборе питомца пользователи могут воспользоваться фильтрами для уточнения типа животного, его возраста, пола и других характеристик. Специальный тест поможет определить совместимость с потенциальными питомцами, что является важным шагом к созданию гармоничных отношений между человеком и животным.

На странице каждого животного размещены фотографии, описание его характера и внешности, а также контактная информация приюта. Чтобы записаться на встречу с понравившимся питомцем, нужно авторизоваться на портале mos.ru и оставить свои данные. После этого сотрудники приюта свяжутся с пользователем для уточнения деталей визита.

Если после встречи человек решает взять питомца домой, ему предложат подписать договор ответственного содержания животного. Это дает возможность будущему владельцу обдумать свое решение и подготовиться к приезду нового члена семьи.

Премия Рунета является важным событием в области информационных технологий и электронных коммуникаций. Она вручается за значительный вклад в развитие российского сегмента интернета и отмечает выдающиеся достижения в этой сфере. В этом году церемония состоялась в 22-й раз, и эксперты определили лауреатов в восьми номинациях и 22 категориях.