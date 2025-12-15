Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета

125

Сервис "Моспитомец", запущенный на портале mos.ru, стал обладателем награды в рамках национальной премии Рунета, заняв первое место в специальной номинации "За формирование ответственного отношения к животным".

Этот проект, разработанный совместно Департаментом информационных технологий и комплексом городского хозяйства Москвы, был признан одним из лучших социальных инициатив Рунета. О победе сообщил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув значимость данного достижения для города.

С помощью "Моспитомца" жители Москвы могут легко найти подходящего питомца из более чем тысячи анкет, представленных 13 городскими приютами. Все животные, доступные на платформе, прошли чипирование и вакцинацию, что гарантирует их здоровье и готовность к переезду в новые семьи. Это значительно упрощает процесс поиска и принятия решения о том, чтобы стать владельцем четвероногого друга.

Как отмечают представители Департамента информационных технологий, сервис позволяет пользователям не тратить время на поиски информации на различных сайтах или поездки в приюты без предварительной подготовки. Теперь можно заранее ознакомиться с анкетами животных и записаться на встречу с теми, кто пришелся по душе. Это не только упрощает процесс адаптации животного в новой семье, но и способствует формированию ответственного отношения к питомцам среди москвичей.

"Моспитомец" был запущен в октябре 2025 года и с тех пор стал важным инструментом для поддержки бездомных животных. Пользователи могут не только выбрать питомца, но и получить полезные рекомендации по уходу за ним, узнать о программах помощи бездомным животным и даже стать волонтерами в приютах. Сервис предлагает пошаговые инструкции по адаптации животных к жизни в семье, включая советы по обустройству жилья и оформлению необходимых документов.

На сайте также можно найти статьи о гигиене животных, чипировании и других важных аспектах ухода за питомцами. В разделе "Помощь бездомным животным" пользователи могут узнать о возможностях волонтерства и поддержке приютов.

При выборе питомца пользователи могут воспользоваться фильтрами для уточнения типа животного, его возраста, пола и других характеристик. Специальный тест поможет определить совместимость с потенциальными питомцами, что является важным шагом к созданию гармоничных отношений между человеком и животным.

На странице каждого животного размещены фотографии, описание его характера и внешности, а также контактная информация приюта. Чтобы записаться на встречу с понравившимся питомцем, нужно авторизоваться на портале mos.ru и оставить свои данные. После этого сотрудники приюта свяжутся с пользователем для уточнения деталей визита.

Если после встречи человек решает взять питомца домой, ему предложат подписать договор ответственного содержания животного. Это дает возможность будущему владельцу обдумать свое решение и подготовиться к приезду нового члена семьи.

Премия Рунета является важным событием в области информационных технологий и электронных коммуникаций. Она вручается за значительный вклад в развитие российского сегмента интернета и отмечает выдающиеся достижения в этой сфере. В этом году церемония состоялась в 22-й раз, и эксперты определили лауреатов в восьми номинациях и 22 категориях.

15 декабря 2025
"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве"

В Москве стартовало голосование в рамках проекта "Активный гражданин", где жители столицы могут выбрать самые интересные мероприятия зимнего сезона. В этом году акцент сделан на события проекта "Зима в Москве", среди которых выделяются фестиваль "Путешествие в Рождество", увлекательные игры и квесты для детей в парках, а также благотворительная акция "Добрая елка".

Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Системы противовоздушной обороны России в очередной раз доказали свою высочайшую эффективность, надежно прикрывая небо над столицей. Столичное небо снова оказалось под прицелом.

В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин

Москве появилось новое место силы для всех любителей зимы – пространство, которое днем поражает масштабом, а вечером превращается в сказочный мир. Еще недавно на этом месте была, по словам самого мэра, "большая бетонная площадь, серая такая и неуютная".

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Ночь в столичном регионе снова выдалась неспокойной. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max, сообщил об отражении атаки сразу двух беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону города.

Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают демонстрировать высокую эффективность, надежно защищая воздушное пространство Москвы от террористических атак киевского режима. Согласно оперативным данным, сегодня был успешно уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону столицы.

