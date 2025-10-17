Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино

Куркино: парк "Дубрава" и обновленные дворы
Центром преобразований в Куркине стала масштабная реконструкция парка "Дубрава", который превратился в современное пространство для отдыха.
Для детей и спортсменов
Игровые зоны: детские комплексы получили современное оснащение, включающее канатные лазалки, батуты и развивающие панели, рассчитанные на разные возрастные группы.
Спортивная база: полностью обновились площадки для волейбола и баскетбола, которые теперь оборудованы зрительскими трибунами. Установлены столы для настольного тенниса.
Воркаут и экстрим: на Родионовской улице (напротив дома 10) оборудована зона воркаута с силовыми тренажерами, оснащенными регулируемой нагрузкой и навесами. Рядом (у дома 14) появилась современная полоса препятствий в стиле "русский ниндзя" с боксерской грушей и турниками. Для любителей велоспорта проложена комфортная дорожка.
Зоны релаксации
Особое внимание уделили природным элементам парка. Вокруг живописного водоема проложили настил с полукруглыми скамейками. По всей территории парка созданы дорожки-настилы, установлены лежаки для отдыха, отремонтирован сухой фонтан, а зимой будет работать деревянная горка для катания.
Благоустройство жилых кварталов Куркина
В кварталах на Родионовской улице, Соловьиной Роще и Новокуркинском шоссе также появились новые места для досуга.
У дома 18, корпус 1 на Родионовской улице обустроили универсальную спортивную площадку, рядом с которой установлена уютная крытая беседка для отдыха после тренировок.
Созданы две большие игровые площадки с канатными элементами, мини-скалодромами, качелями-балансирами и игровыми городками.
Организованы тихие зеленые зоны. Например, на Соловьиной Роще появились скамейки и парковые диваны с навесами, а на Захарьинской улице создана уютная территория для чтения и спокойного времяпрепровождения, окруженная живой изгородью.
Хорошево-Мневники: сквер у храма и дворовые пространства
В районе Хорошево-Мневники работы коснулись сквера у храма Александра Невского и нескольких дворовых территорий.
Сквер у храма Александра Невского
Сквер стал точкой притяжения для активного отдыха. Здесь установлены силовые тренажеры и комплексы для воркаута, а также элементы для тренировки ловкости и координации. Обновили дорожки для бега и скандинавской ходьбы. Для семейного досуга оборудован песочный городок и яркий игровой комплекс, напоминающий космический корабль, с канатной лазилкой и горкой. Территория дополнительно озеленена и оснащена новой системой освещения.
Дворовые зоны и общественные пространства
Активные зоны: обновлена баскетбольная площадка между улицей Маршала Тухачевского и Генерала Глаголева. В нескольких дворах появились современные игровые комплексы с горками, переходами-трубами и элементами для лазанья.
Тихий отдых: на перекрестке улиц Генерала Глаголева и Маршала Тухачевского появилась зона для спокойного отдыха. Здесь установили парковые качели, лежаки и столы для игры в шахматы, создавая комфортные условия для проведения досуга на свежем воздухе.