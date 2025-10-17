Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино

Основной акцент был сделан на создании современных, многофункциональных зон для спорта, активного отдыха и спокойного досуга жителей всех возрастов.

Куркино: парк "Дубрава" и обновленные дворы

Центром преобразований в Куркине стала масштабная реконструкция парка "Дубрава", который превратился в современное пространство для отдыха.

Для детей и спортсменов

Игровые зоны: детские комплексы получили современное оснащение, включающее канатные лазалки, батуты и развивающие панели, рассчитанные на разные возрастные группы.

Спортивная база: полностью обновились площадки для волейбола и баскетбола, которые теперь оборудованы зрительскими трибунами. Установлены столы для настольного тенниса.

Воркаут и экстрим: на Родионовской улице (напротив дома 10) оборудована зона воркаута с силовыми тренажерами, оснащенными регулируемой нагрузкой и навесами. Рядом (у дома 14) появилась современная полоса препятствий в стиле "русский ниндзя" с боксерской грушей и турниками. Для любителей велоспорта проложена комфортная дорожка.

Зоны релаксации

Особое внимание уделили природным элементам парка. Вокруг живописного водоема проложили настил с полукруглыми скамейками. По всей территории парка созданы дорожки-настилы, установлены лежаки для отдыха, отремонтирован сухой фонтан, а зимой будет работать деревянная горка для катания.

Благоустройство жилых кварталов Куркина

В кварталах на Родионовской улице, Соловьиной Роще и Новокуркинском шоссе также появились новые места для досуга.

У дома 18, корпус 1 на Родионовской улице обустроили универсальную спортивную площадку, рядом с которой установлена уютная крытая беседка для отдыха после тренировок.

Созданы две большие игровые площадки с канатными элементами, мини-скалодромами, качелями-балансирами и игровыми городками.

Организованы тихие зеленые зоны. Например, на Соловьиной Роще появились скамейки и парковые диваны с навесами, а на Захарьинской улице создана уютная территория для чтения и спокойного времяпрепровождения, окруженная живой изгородью.

Хорошево-Мневники: сквер у храма и дворовые пространства

В районе Хорошево-Мневники работы коснулись сквера у храма Александра Невского и нескольких дворовых территорий.

Сквер у храма Александра Невского

Сквер стал точкой притяжения для активного отдыха. Здесь установлены силовые тренажеры и комплексы для воркаута, а также элементы для тренировки ловкости и координации. Обновили дорожки для бега и скандинавской ходьбы. Для семейного досуга оборудован песочный городок и яркий игровой комплекс, напоминающий космический корабль, с канатной лазилкой и горкой. Территория дополнительно озеленена и оснащена новой системой освещения.

Дворовые зоны и общественные пространства

Активные зоны: обновлена баскетбольная площадка между улицей Маршала Тухачевского и Генерала Глаголева. В нескольких дворах появились современные игровые комплексы с горками, переходами-трубами и элементами для лазанья.

Тихий отдых: на перекрестке улиц Генерала Глаголева и Маршала Тухачевского появилась зона для спокойного отдыха. Здесь установили парковые качели, лежаки и столы для игры в шахматы, создавая комфортные условия для проведения досуга на свежем воздухе.