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В выборах депутатов в Москве приняли участие почти 2,5 миллиона человек

В выборах депутатов в Москве приняли участие почти 2,5 миллиона человек
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Москвичи активно участвуют в выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина.

Согласно данным Общественного штаба по наблюдению за выборами, почти 2,5 миллиона жителей столицы приняли участие в голосовании. Большая часть из них, а именно около 2,2 миллиона человек, отдали свои голоса в онлайн-формате, воспользовавшись возможностью электронного голосования. Еще более 180 тысяч москвичей сделали свой выбор с помощью терминалов на избирательных участках, а более 80 тысяч предпочли традиционный способ – заполнение бумажных бюллетеней.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова отметила, что выборный процесс в Москве продолжается в штатном режиме.

Напомним, москвичам доступны различные способы участия в выборах. Помимо онлайн-голосования, избиратели могут сделать свой выбор непосредственно на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования.

Те, кто хочет проголосовать с помощью бумажного бюллетеня, могут это сделать, если подали заявление до 2 сентября. Но если избиратель не успел это сделать, он может получить бюллетень по решению избирательной комиссии.

Избирательные участки будут работать сегодня, 7 сентября, до 20:00 и 8 сентября с 8:00 до 20:00. Воспользоваться онлайн-голосованием можно в любой удобный момент до 20:00 8 сентября (даже ночью).

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7 сентября 2024, 16:55
Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
Telegram / @shtab_msk✓ Надежный источник

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