Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве в онлайн-формате

Глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул важность участия граждан в региональных и муниципальных выборах.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин принял участие в выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, проголосовав в онлайн-формате. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.

Мишустин отметил, что у избранных депутатов огромная ответственность – они представляют интересы людей на местах и должны руководствоваться в своей работе приоритетами, о которых всегда говорит президент: улучшение качества жизни и благосостояния граждан, создание условий для процветания страны. По словам премьер-министра, важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов, ведь это необходимое решение ради настоящего и будущего России.

Электронное голосование, доступное на выборах, позволяет гражданам сделать свой выбор, не посещая избирательный участок. Зарегистрированные в системе электронного голосования могут заполнить бюллетень с компьютера или воспользоваться специальными терминалами, установленными на участках. Одновременно с этим москвичи могут проголосовать и традиционным способом – с помощью бумажного бюллетеня, но в этом случае они должны будут посетить избирательный участок по месту постоянной регистрации.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября