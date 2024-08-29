Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву

Экс-депутат Мосгордумы Ирина Великанова рассказала, как депутаты улучшают качество жизни горожан.



Московская городская дума играет важную роль в улучшении качества жизни москвичей. Депутаты принимают решения, которые делают существование каждого отдельно взятого гражданина еще более комфортной в условиях современности.

Директор Музея современной истории, экс-депутат Московской городской думы Ирина Великанова рассказала об основной деятельности городских и муниципальных депутатов, а также о задачах, которые стоят перед ними.

— Какие вопросы решают депутаты Мосгордумы?

— Московская городская дума занимается разработкой и утверждением бюджета, который является основой для развития города. Бюджет охватывает широкий спектр вопросов, включая городское хозяйство, образование и здравоохранение. Каждый депутат Мосгордумы уделяет значительное внимание бюджету, стремясь принимать взвешенные решения и учитывать социальные обязательства перед жителями.

Бюджет Москвы традиционно имеет социальную направленность, что позволяет выполнять обязательства в социальной сфере, включая развитие здравоохранения. В столице появились современные амбулаторные центры, оснащенные новейшим оборудованием. Это стало возможным благодаря совместной работе Московской городской думы и комиссии по здравоохранению с правительством Москвы и профильным департаментом.

Депутаты также решают вопросы городского хозяйства, чтобы обеспечить комфортные условия жизни в городе в любое время года. Они представляют интересы избирателей, отвечая на их обращения и решая возникающие проблемы.

Помимо этого, депутаты занимаются общими вопросами, которые волнуют москвичей. Они обсуждают и принимают законы, которые затрагивают интересы всего города и его жителей. За последний созыв было принято более 180 законов, которые регулируют различные аспекты жизни в Москве.

Депутаты активно участвуют в круглых столах и работают с письменными обращениями избирателей, особенно в сфере ЖКХ. Это одна из наиболее важных сфер, которая волнует жителей города. В Москве проживают активные граждане, которые используют ресурс "Активный гражданин" для выражения своих потребностей и предложений. Эти вопросы также рассматриваются совместно с депутатами Московской городской думы.

Очевидно, что предыдущий созыв Мосгордумы столкнулся с серьезными вызовами, включая пандемию. Однако благодаря использованию информационных технологий и современных разработок, Московская городская дума смогла продолжить свою работу даже в условиях дистанционного формата. Важно отметить, что Мосгордума стала единственным парламентом в мире, который смог перейти на удаленный режим работы без ущерба для соблюдения всех необходимых норм и регламентов. Это позволило сохранить эффективность законодательной деятельности и обеспечить непрерывность процесса принятия правовых актов, несмотря на сложную ситуацию.

— Опишите основные задачи депутатов Московской городской думы?

— Есть очень красивые слова, которые четко описывают главную задачу депутатов городской думы, — служить Москве и москвичам. Это действительно так, потому что Московская городская дума — главное связующее звено между горожанами и исполнительной властью города Москвы. Задача любого депутата — это представление интересов избирателей во властных структурах и защита их прав, которые закреплены в Конституции РФ, федеральных и городских законах.

— Какова роль муниципальных депутатов?

— В настоящее время в Москве насчитывается более тысячи муниципальных депутатов. Они представляют самую близкую власть к населению. От них зависит, какие парки и скверы будут благоустроены на определенной территории, сколько деревьев и кустарников будет посажено в конкретном районе. Муниципальные депутаты также могут повлиять на установку шлагбаумов во дворах и решить другие вопросы.

— Как муниципальные депутаты решают проблемы населения?

— Муниципальные депутаты имеют значительные полномочия. Они могут инициировать проверки работы управляющих компаний, созывать общие собрания собственников квартир. Также они дают разрешение на перевод жилых помещений в многоквартирных домах в магазины, строительство торговых палаток, летних кафе, ярмарок выходного дня и церквей. Все эти вопросы требуют решения муниципальных депутатов.

Таким образом, мандат муниципального депутата является очень ценным, и за него всегда ведется серьезная конкуренция. Муниципальные депутаты решают вопросы, которые непосредственно касаются каждого жителя Москвы в определенном районе или доме. Работа муниципального депутата требует большой ответственности и неравнодушия к проблемам окружающих.

— С какими неожиданностями может столкнуться депутат Мосгордумы?

— Жители могут обратиться с самыми разными просьбами и вопросами. Депутат должен быть готов к различным ситуациям и понимать, что не всегда возможно принять простое популистское решение, которое может оказаться неправильным. Важными качествами для депутата являются стрессоустойчивость и ответственность, а также любовь к городу и стремление сделать Москву лучшим местом для жизни.