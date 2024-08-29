Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву

Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Четверг 29 августа

12:34Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву 11:50Тест по кинофильму "Одиноким предоставляется общежитие" 11:36Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили молодежные проекты 10:46Больного онкологией Буйнова экстренно госпитализировали 10:08Почти как Шаман: названа самая дорогая артистка российской эстрады 09:39Устроившая скандальную вечеринку Настя Ивлеева попала в долговую яму 08:53Харламов в пух и прах разнес зазнавшегося Деревянко: Отмыться не получается 06:12Станет известна истинная причина смерти принцессы Дианы 03:18Волочкова оказалась на больничной койке в окружении медиков 00:14Тест: Вспомни эти блюда из советских фильмов 21:23Люди бросились на помощь пострадавшей Барановской 21:11С треском провалившийся Баста вынужден резко пойти на отчаянный шаг 19:46"Ему тяжело внутри": Билан объяснил взбаламутивший народ инцидент с Лепсом 18:55ТЕСТ: Что действительно было написано на советском плакате? 18:02Павел Мамаев в третий раз стал отцом и показал новорожденного ребенка 17:52Стало известно о работе Малахова на другом телеканале 17:31Кудрявцева учинила Лазареву скандал на глазах у публики: Какая же ты дрянь! 17:03Электронное голосование на выборах адаптировали для москвичей с нарушениями зрения 16:47Сервисами и продуктами цифровой экосистемы Москвы пользуются почти 16 млн человек 16:33Рынска пристыдила разведенку Алсу за внешний вид: Буфера надо уменьшать 15:41Страх перед жуткой болью помешал Лолите воплотить заветное желание 15:33Строящая из себя императрицу Аллегрова оказалась сварливой злобный бабкой 13:42Потерявший конечности Костомаров горько высказался о своей жизни 11:41Народ в недоумении: вернувшаяся на сцену Натали объявила о своих гонорарах 10:43Тест: Какому герою "Джентльменов удачи" принадлежит эта фраза 09:54Крутой рассказал о связи арестованного Дурова с больным Губиным 09:30Адвокат заявил об истинной причине развода Алсу: Это конец 09:11Стала известна стоимость свадьбы сына Наташи Королевой: влетела в копеечку 08:41SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально! 06:04Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана" 03:26ТЕСТ: В каких советских мультфильмах пели эти песни 00:14Тяжелобольной Губин внезапно запел 21:24Ольга Кириллова: у москвичей осталась неделя чтобы подать заявку на голосование бумажным бюллетенем 21:15Прилюдно оголившая ноги Орбакайте в эпатажном наряде вызвала переполох 19:31Алсу сделала заявление после развода с Абрамовым 19:14Попавшая под раздачу Бородина вынуждена оправдываться из-за романа с новым любовником 19:01"Берегу его от стресса": Киркоров с новым телом боится показаться на глаза 92-летнему отцу 18:22ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов? 17:34"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте 17:28В Общественном штабе отметили успех тестового голосования 17:0687-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу 16:10Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк 15:52Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили 15:41Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут 15:18На какие культурные мероприятия можно потратить баллы "Миллиона призов" 14:39Обманутая мошенниками Долина лишилась еще одной квартиры 12:25Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе 12:00Киркоров ошарашенной Рудковской: "В долг не даю!" 11:00Галкин жестко высказался о Вайкуле: Только деньги интересны 10:30Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву

Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву
102

Экс-депутат Мосгордумы Ирина Великанова рассказала, как депутаты улучшают качество жизни горожан.

Московская городская дума играет важную роль в улучшении качества жизни москвичей. Депутаты принимают решения, которые делают существование каждого отдельно взятого гражданина еще более комфортной в условиях современности.

Директор Музея современной истории, экс-депутат Московской городской думы Ирина Великанова рассказала об основной деятельности городских и муниципальных депутатов, а также о задачах, которые стоят перед ними.

— Какие вопросы решают депутаты Мосгордумы?

— Московская городская дума занимается разработкой и утверждением бюджета, который является основой для развития города. Бюджет охватывает широкий спектр вопросов, включая городское хозяйство, образование и здравоохранение. Каждый депутат Мосгордумы уделяет значительное внимание бюджету, стремясь принимать взвешенные решения и учитывать социальные обязательства перед жителями.

Бюджет Москвы традиционно имеет социальную направленность, что позволяет выполнять обязательства в социальной сфере, включая развитие здравоохранения. В столице появились современные амбулаторные центры, оснащенные новейшим оборудованием. Это стало возможным благодаря совместной работе Московской городской думы и комиссии по здравоохранению с правительством Москвы и профильным департаментом.

Депутаты также решают вопросы городского хозяйства, чтобы обеспечить комфортные условия жизни в городе в любое время года. Они представляют интересы избирателей, отвечая на их обращения и решая возникающие проблемы.

Помимо этого, депутаты занимаются общими вопросами, которые волнуют москвичей. Они обсуждают и принимают законы, которые затрагивают интересы всего города и его жителей. За последний созыв было принято более 180 законов, которые регулируют различные аспекты жизни в Москве.

Депутаты активно участвуют в круглых столах и работают с письменными обращениями избирателей, особенно в сфере ЖКХ. Это одна из наиболее важных сфер, которая волнует жителей города. В Москве проживают активные граждане, которые используют ресурс "Активный гражданин" для выражения своих потребностей и предложений. Эти вопросы также рассматриваются совместно с депутатами Московской городской думы.

Очевидно, что предыдущий созыв Мосгордумы столкнулся с серьезными вызовами, включая пандемию. Однако благодаря использованию информационных технологий и современных разработок, Московская городская дума смогла продолжить свою работу даже в условиях дистанционного формата. Важно отметить, что Мосгордума стала единственным парламентом в мире, который смог перейти на удаленный режим работы без ущерба для соблюдения всех необходимых норм и регламентов. Это позволило сохранить эффективность законодательной деятельности и обеспечить непрерывность процесса принятия правовых актов, несмотря на сложную ситуацию.

— Опишите основные задачи депутатов Московской городской думы?

— Есть очень красивые слова, которые четко описывают главную задачу депутатов городской думы, — служить Москве и москвичам. Это действительно так, потому что Московская городская дума — главное связующее звено между горожанами и исполнительной властью города Москвы. Задача любого депутата — это представление интересов избирателей во властных структурах и защита их прав, которые закреплены в Конституции РФ, федеральных и городских законах.

— Какова роль муниципальных депутатов?

— В настоящее время в Москве насчитывается более тысячи муниципальных депутатов. Они представляют самую близкую власть к населению. От них зависит, какие парки и скверы будут благоустроены на определенной территории, сколько деревьев и кустарников будет посажено в конкретном районе. Муниципальные депутаты также могут повлиять на установку шлагбаумов во дворах и решить другие вопросы.

— Как муниципальные депутаты решают проблемы населения?

— Муниципальные депутаты имеют значительные полномочия. Они могут инициировать проверки работы управляющих компаний, созывать общие собрания собственников квартир. Также они дают разрешение на перевод жилых помещений в многоквартирных домах в магазины, строительство торговых палаток, летних кафе, ярмарок выходного дня и церквей. Все эти вопросы требуют решения муниципальных депутатов.

Таким образом, мандат муниципального депутата является очень ценным, и за него всегда ведется серьезная конкуренция. Муниципальные депутаты решают вопросы, которые непосредственно касаются каждого жителя Москвы в определенном районе или доме. Работа муниципального депутата требует большой ответственности и неравнодушия к проблемам окружающих.

— С какими неожиданностями может столкнуться депутат Мосгордумы?

— Жители могут обратиться с самыми разными просьбами и вопросами. Депутат должен быть готов к различным ситуациям и понимать, что не всегда возможно принять простое популистское решение, которое может оказаться неправильным. Важными качествами для депутата являются стрессоустойчивость и ответственность, а также любовь к городу и стремление сделать Москву лучшим местом для жизни.

Телеграм канал

29 августа 2024, 12:34
Фото: mos.ru
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Депутаты МГД приняли в первом чтении бюджет столицы на 2020-2022 годы

Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
Фото: pixabay.com

По теме

Электронное голосование на выборах адаптировали для москвичей с нарушениями зрения

Ольга Кириллова: у москвичей осталась неделя чтобы подать заявку на голосование бумажным бюллетенем

Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили молодежные проекты

Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили молодежные проекты
28 августа в штабе общественной поддержки "Единой России" прошла экспертная сессия "Город молодых: цели и возможности нового поколения москвичей". На встрече в Штабе общественной поддержки "Единой России" обсуждали, как помочь молодым людям в Москве.

Электронное голосование на выборах адаптировали для москвичей с нарушениями зрения

Электронное голосование на выборах адаптировали для москвичей с нарушениями зрения
Москвичи с нарушениями зрения смогут проголосовать на выборах онлайн и на терминале. Предстоящие сентябрьские выборы в Московскую городскую Думу и муниципальные органы власти станут доступнее для жителей столицы с ограниченными возможностями здоровья.

Сервисами и продуктами цифровой экосистемы Москвы пользуются почти 16 млн человек

Сервисами и продуктами цифровой экосистемы Москвы пользуются почти 16 млн человек
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", который проходит с 1 августа по 8 сентября, – это возможность прямого диалога с жителями столицы, отмечает эксперт. Москва уже давно зарекомендовала себя как один из самых технологичных мегаполисов мира.

Ольга Кириллова: у москвичей осталась неделя чтобы подать заявку на голосование бумажным бюллетенем

Ольга Кириллова: у москвичей осталась неделя чтобы подать заявку на голосование бумажным бюллетенем
Сегодня в Москве прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, на котором подвели итоги тестового голосования. Около 650 тысяч москвичей ответили на вопрос о принятии закона об обращении с безнадзорными животными. Артем Костырко отметил, что система справилась с нагрузкой, а голосование прошло в штатном режиме.

В Общественном штабе отметили успех тестового голосования

В Общественном штабе отметили успех тестового голосования
Сегодня прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, на котором были подведены итоги тестового голосования. В этом мероприятии приняли участие около 650 тысяч москвичей, которые отвечали на важный вопрос: нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными, аналогичный тем, что действуют в ряде других регионов.

Выбор читателей

27/08ВтрАлсу сделала заявление после развода с Абрамовым 28/08СрдПотерявший конечности Костомаров горько высказался о своей жизни 27/08ВтрОбманутая мошенниками Долина лишилась еще одной квартиры 28/08СрдСтроящая из себя императрицу Аллегрова оказалась сварливой злобный бабкой 28/08СрдАдвокат заявил об истинной причине развода Алсу: Это конец 28/08СрдКудрявцева учинила Лазареву скандал на глазах у публики: Какая же ты дрянь!