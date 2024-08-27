Ольга Кириллова: у москвичей осталась неделя чтобы подать заявку на голосование бумажным бюллетенем

Сегодня в Москве прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, на котором подвели итоги тестового голосования. Около 650 тысяч москвичей ответили на вопрос о принятии закона об обращении с безнадзорными животными.



Артем Костырко отметил, что система справилась с нагрузкой, а голосование прошло в штатном режиме. Ольга Кириллова напомнила о доступных способах голосования: онлайн, через терминалы и бумажные бюллетени, заявку на которые можно подать до 2 сентября.

"На сегодняшний день подано 5073 заявки на голосование бумажным бюллетенем", – сообщила она и напомнила, что у москвичей осталась всего неделя, чтобы подать заявку.

Выборы депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов пройдут 6-8 сентября 2024 года. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.