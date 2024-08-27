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Среда 28 августа

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Ольга Кириллова: у москвичей осталась неделя чтобы подать заявку на голосование бумажным бюллетенем

Ольга Кириллова: у москвичей осталась неделя чтобы подать заявку на голосование бумажным бюллетенем
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Сегодня в Москве прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, на котором подвели итоги тестового голосования. Около 650 тысяч москвичей ответили на вопрос о принятии закона об обращении с безнадзорными животными.

Артем Костырко отметил, что система справилась с нагрузкой, а голосование прошло в штатном режиме. Ольга Кириллова напомнила о доступных способах голосования: онлайн, через терминалы и бумажные бюллетени, заявку на которые можно подать до 2 сентября.

"На сегодняшний день подано 5073 заявки на голосование бумажным бюллетенем", – сообщила она и напомнила, что у москвичей осталась всего неделя, чтобы подать заявку.

Выборы депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов пройдут 6-8 сентября 2024 года. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.

Телеграм канал

27 августа 2024, 21:24
Фото: mos.ru
Общественный штаб по наблюдению за выборами✓ Надежный источник

В Общественном штабе отметили успех тестового голосования

В Общественном штабе отметили успех тестового голосования
Сегодня прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, на котором были подведены итоги тестового голосования. В этом мероприятии приняли участие около 650 тысяч москвичей, которые отвечали на важный вопрос: нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными, аналогичный тем, что действуют в ряде других регионов.

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