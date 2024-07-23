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Вторник 23 июля

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Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 миллиона рублей

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 миллиона рублей
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От 5,2 миллиона рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы.

Правительство Москвы приняло решение о введении новой меры социальной поддержки для военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны России. Теперь они смогут получить единовременную дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, следует из указа, подписанного мэром города Сергеем Собяниным.

Эта выплата будет доступна для тех, кто был отобран городским пунктом отбора на военную службу по контракту, начиная с 23 июля 2024 года. Кроме того, сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, включая ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей.

В результате общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику за первый год службы составит более 5,2 миллиона рублей. Эта сумма включает в себя ежемесячное денежное довольствие, московские и федеральные меры поддержки.

Помимо денежных выплат, семьи участников специальной военной операции также получат ряд других льгот и преференций. Это касается медицинской помощи, образования для детей, социального обслуживания пожилых родственников и инвалидов, а также содействия в трудоустройстве для трудоспособных членов семьи.

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23 июля 2024, 14:33
Фото: Ю. Иванко / www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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