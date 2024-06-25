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Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы

Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы
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Проекты в 2024 году реализуют в Хамовниках, Красносельском и Тверском районах.

На территории Центрального административного округа до конца года будет благоустроен ряд объектов. Среди них парк «Усадьба Трубецких», школы при Алексеевском монастыре, площадки на тверском бульваре и рядом с Всероссийским музеем декоративного искусства. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

«Абсолютное большинство работ по благоустройству мы проводим за пределами центра. Но и в Центральном административном округе есть места, которые неплохо бы подремонтировать, добавить комфорта и функциональности», — написал Мэр Москвы.

В Хамовниках будет обновлена инфраструктура парка «Усадьба Трубецких». Планируется оборудовать одну из детских площадок специально для малышей. На объекте появятся: большая песочница, игровые комплексы, невысокие холмы, качели и карусели. Во втором городке, расположенном ближе к Комсомольскому проспекту, оборудование установят уже для ребят постарше. В планах поставить сетку-лазалку, горку и разные качели.

На площадках, предназначенных для спортивных игр, появится специальное покрытие. Специалисты также приведут в порядок раздевалки и оборудуют отдельную зону для воркаута и настольного тенниса.

Планируется провести благоустройство территории возле школы при Алексеевском монастыре, расположенном в Красносельском районе.

«При Алексеевском ставропигиальном женском монастыре работает небольшая школа. В этом году планируем завершить реставрацию ее здания, построенного в XIX веке. И заодно благоустроим школьный двор и прилегающую территорию. Для учеников оборудуем две спортивные площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Одна из них будет универсальной — для игры в футбол, волейбол, баскетбол, пионербол. Другая — для занятий воркаутом», — рассказал Сергей Собянин.

Перед зданием информационного агентства ТАСС будет обновлено пространство. На площадке у входа разместят современные стенды. Все работы завершат до 1 сентября 2024 года. В этот день ТАСС отметит 120-летний юбилей с момента основания.

Работы будут проведены и на территории Всероссийского музея декоративного искусства, расположенного в Тверском районе.

«Этот тихий уголок в самом центре Москвы сохранил черты усадебного быта позапрошлого века: парадное пространство перед входом в главный дом и старый усадебный сад. Поэтому к работам здесь подойдем особенно бережно», — подчеркнул Сергей Собянин.

Специалисты постараются провести все работы быстро и аккуратно. Жители и гости столицы смогут проводить свободное время на благоустроенных участках с еще большим комфортом, чем прежде.

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25 июня 2024, 12:00
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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